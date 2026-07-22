El refugio en Venezuela encargado de reencontrar familias y animales tras del doblete sísmico

Un mes se cumplirá después del desastroso 24 de junio del 2026 que acabó con gran parte de la zona céntrica en Venezuela tras presentarse dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 a las 6 de la tarde.

Desde ese día han avanzado las misiones de rescate no solo de personas, sino también de animales, de diferentes especies, que han sido recuperados bajo los escombros tras varias semanas de permanecer sepultados.

A esta intensa misión se han unido rescatistas, médicos veterinarios, proteccionistas, fundaciones y refugios, quienes han albergado a los animales que quedaron completamente desamparados tras perder a sus familias y sus viviendas.

Refugio lidera rescates de mascotas en La Guaira

En el refugio Misión Nevado, un programa estatal de atención a animales domésticos, se ha dedicado no solo a rescatar, sino también a resguardar a las mascotas ubicadas bajo los escombros y las cuales no han sido, hasta el momento, buscadas por algún posible dueño.

Ante las altas probabilidades de que muchos de estos animales hayan quedado del todo desamparados, rescatistas siguen atendiendo a los más afectados al igual que se encuentran impulsando campañas de sensibilización para que personas puedan adoptar.

Han sido varios los casos de animales que no solo lograron sobrevivir a la contundencia de los movimientos, sino que también se han mantenido con vida tras varias semanas sin alimento, agua, espacio y oxígeno limpio. Por esto, cada hallazgo es motivo de celebración para los rescatistas, quienes no han dudado en festejar a cada ser vivo hallado.

Según AFP, quien charló con una de las médicas veterinarias voluntarias que se encuentran trabajando en los rescates animales, dentro de las especies encontradas se han dado con perros, gatos, tortugas, aves e incluso un chivo.

En dicho hospital provisional también se han atendido a las mascotas de personas que lograron refugiarse y salir ilesas de sus edificaciones en compañía de sus mascotas.

Se han exaltado varios casos en donde algunas gatas incluso llegaron a parir y actualmente se encuentran protegiendo a sus crías en jaulas improvisadas para protegerlas.

Reencuentros emotivos entre mascotas y sobrevivientes

"Han sido muy emotivos los reencuentros. Todo el mundo termina llorando aquí, porque son animales que a lo mejor daban por desaparecidos y, al ver que están acá, son felices ellos y nosotros también”, aseguró la médica veterinaria Amanda González.

No obstante, otras personas no han corrido con suerte, pues varios aseguran que sus mascotas desaparecieron al quedar sepultadas bajo los escombros de los edificios que se derrumbaron durante los terremotos.