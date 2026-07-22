¡Se tomaron las redes! Estos son los mejores memes del primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026

El estreno de una nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia no solo encendió los fogones, sino también la creatividad de los televidentes. Desde los primeros minutos del capítulo, las redes sociales comenzaron a llenarse de memes, comentarios y reacciones sobre los famosos que llegaron a la competencia dispuestos a demostrar sus habilidades culinarias.

Las primeras impresiones sobre el elenco ocuparon buena parte de la conversación digital. Varios participantes fueron considerados guapos y guapas por los usuarios, quienes bromearon con que esta edición tendría ingredientes, recetas y también una atractiva cuota de celebridades. Algunas publicaciones incluso aseguraron que no importaba si los concursantes sabían cocinar, pues ya tenían razones suficientes para seguir cada capítulo.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. El primer reto dejó en evidencia que entrar a la cocina más famosa del país implica trabajar bajo presión, administrar el tiempo y evitar accidentes.

Un corte en MasterChef Celebrity Colombia 2026 desató toda clase de reacciones en las redes sociales

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Iván Marín se cortó mientras preparaba su receta. La situación generó preocupación dentro de la cocina, pero en redes fue transformada rápidamente en material para memes.

Algunos internautas compararon el accidente con lo que sucede cuando una persona intenta demostrar demasiada experiencia frente a sus familiares. Otros recordaron esas ocasiones en las que una receta aparentemente sencilla termina convertida en una pequeña emergencia doméstica.

Las expresiones de los compañeros, junto a la tensión del momento, también alimentaron las publicaciones. Como suele ocurrir con el programa, cada gesto fue interpretado por los espectadores y convertido en una reacción aplicable a situaciones cotidianas.

Además, el capítulo también permitió conocer las primeras personalidades dentro de la competencia. Mientras algunos famosos se mostraron seguros, otros dejaron ver los nervios propios de cocinar por primera vez ante cámaras y bajo la mirada de expertos.

Emiro no convenció con su plato en MasterChef Celebrity Colombia y los memes no se hicieron esperar

Emiro Navarro llegó como uno de los participantes que más expectativas despertaba, especialmente por su carisma y popularidad en plataformas digitales. No obstante, su primera preparación no obtuvo la respuesta que esperaba.

Los comentarios de los chefs dejaron claro que su plato tenía varios aspectos por corregir. La evaluación provocó una oleada de memes sobre el difícil comienzo del creador de contenido, aunque muchos usuarios señalaron que todavía tiene tiempo para aprender y sorprender en los próximos retos.

Las observaciones de los jurados también se convirtieron en protagonistas. Su manera directa de calificar, los silencios antes de emitir un concepto y algunas expresiones frente a las preparaciones fueron usadas para representar momentos incómodos, decepciones y respuestas difíciles de escuchar.

Así, el primer capítulo confirmó que la competencia no se desarrolla únicamente en las estaciones de cocina. En redes sociales existe otro escenario en el que cada accidente, plato y comentario puede convertirse en tendencia. Los memes apenas comienzan y prometen acompañar toda la temporada de MasterChef Celebrity Colombia.