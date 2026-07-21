Air France cumple 30 años en el aeropuerto París-Charles de Gaulle

El emblemático centro de operaciones de Air France en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle cumple tres décadas marcando la pauta en la aviación mundial. Descubra los secretos detrás de este 'megahub' que conecta a millones de viajeros al año.

El corazón de los vuelos de Air France en París-Charles de Gaulle

Inaugurado el 31 de marzo de 1996, este centro de operaciones revolucionó la industria aeronáutica al implementar un innovador sistema sincronizado de llegadas y salidas. Su diseño estratégico reduce significativamente los tiempos de transbordo, convirtiendo a la capital francesa en un punto neurálgico para la conectividad mundial.

La magnitud de la operación es asombrosa. Esta infraestructura estratégica abarca tres terminales de pasajeros (2E, 2F y 2G) y cuenta con una terminal de carga aérea con una superficie equivalente a 13 campos de fútbol (G1XL). Con la proyección de recibir a más de 40 millones de clientes en 2025, la aerolínea representa actualmente más del 50 % de todo el tráfico que transita por este aeropuerto. Como dato impactante, durante las horas punta, el Centro de Control del Hub (CCH) logra gestionar hasta 800 vuelos diarios con una frecuencia de un aterrizaje cada 30 segundos.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio del pasajero

Para procesar 90.000 maletas y movilizar a 100.000 pasajeros diarios, se requiere mucho más que talento humano. A lo largo de estas tres décadas, el aeropuerto de París-Charles de Gaulle ha funcionado como un auténtico laboratorio de innovación. El objetivo es brindar autonomía a los viajeros mediante quioscos de autoservicio y puertas de embarque automatizadas, sin perder el toque humano.

Actualmente, el equipo de 5.300 empleados dedicados a este centro de operaciones está respaldado por tecnologías de punta. La compañía ya ha identificado e implementado más de 80 casos de uso de inteligencia artificial, enfocados principalmente en personalizar la atención y predecir las necesidades del viajero en tiempo real.

Experiencia premium: las salas VIP de Air France

El famoso "arte de vivir a la francesa" comienza mucho antes del despegue. La experiencia en tierra incluye seis salas VIP exclusivas en el aeropuerto, diseñadas como refugios de lujo donde los clientes pueden relajarse y degustar menús creados por chefs galardonados con estrellas Michelin.

Para los clientes de La Première , la oferta alcanza otro nivel. En 2024, se rediseñó por completo su recorrido, ofreciendo auténticas suites privadas de 45 metros cuadrados equipadas con salón, dormitorio, cuarto de baño e incluso una terraza exterior. Además, la atención al viajero internacional está garantizada gracias a equipos multiculturales que dominan idiomas como el mandarín, japonés, hindi y árabe, un servicio pionero que ha caracterizado a la aerolínea desde 1974.

Sostenibilidad y trenes: el futuro del hub de Air France-KLM

De cara al futuro, el compromiso principal de la aerolínea es la inclusión y la protección ambiental. A través del programa gratuito 'Saphir', que cumplirá 25 años en 2026, más de 760.000 pasajeros con discapacidad han podido viajar con asistencia personalizada durante el último año.