Video | Cogieron a ladrón que estaba haciendo de las suyas con todo y brazalete del Inpec en Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad se registró en el sur de Bogotá, luego de que tres hombres fueran capturados tras, presuntamente, participar en varios robos a establecimientos comerciales.

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Lo que llamó especialmente la atención de las autoridades fue que uno de los detenidos llevaba un brazalete del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, pues se encontraba bajo detención domiciliaria y, aun así, habría salido para cometer nuevos hurtos junto con otros dos hombres.

Delincuentes entraron a robar a un restaurante en el sur de Bogotá

De acuerdo con las autoridades, los tres presuntos delincuentes habrían ingresado a un establecimiento comercial de comidas rápidas ubicado en la localidad de Puente Aranda.

Según la Policía, los hombres habrían intimidado con un arma de fuego a los trabajadores del lugar y se llevaron dinero en efectivo y algunos elementos.

Tras el hecho, las víctimas alertaron a las autoridades y entregaron información sobre los responsables y el vehículo en el que se movilizaban.

¿Cómo fueron ubicados los tres presuntos ladrones?

Con la información entregada por las víctimas, la Policía activó un plan candado para tratar de localizar a los sospechosos.

El operativo permitió ubicar a los tres hombres en el sector de Venecia, en el sur de la capital, donde finalmente fueron capturados.

El caso también quedó registrado en cámaras de seguridad, en las que se observa el ingreso de los presuntos delincuentes a un establecimiento comercial y la intimidación a los trabajadores.

Ladrón seguía delinquiendo teniendo brazalete del Inpec

Durante el procedimiento, los uniformados descubrieron que uno de los capturados llevaba un brazalete del Inpec.

Según explicó el comandante de la Policía de Tunjuelito, este hombre se encontraba bajo detención domiciliaria y, pese a esa medida, habría salido de su vivienda para participar en los hechos delictivos.

Asimismo, la Policía informó que los tres hombres presentan anotaciones por el delito de hurto.

Además, durante el procedimiento fue incautada un arma de fuego, que, según las autoridades, habría sido utilizada para intimidar a las víctimas durante los robos.

Los tres capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar su responsabilidad en los hechos investigados.

Por otro lado, la Policía indicó que continuará adelantando investigaciones y desarrollando planes de acción en la localidad de Tunjuelito y específicamente en el sector de Venecia.