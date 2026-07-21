Venezuela confirma tres muertos por hantavirus y descartan contagio entre personas

A través de un comunicado oficial, el Ministerio para la Salud de Venezuela confirmó este 21 de julio de 2026 la muerte de tres pacientes con diagnóstico confirmado de hantavirus en el estado Anzoátegui, en el oriente del país.

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En el documento, la autoridad sanitaria precisó que el hantavirus es un virus transmitido por roedores, principalmente en zonas rurales y agrícolas y que el contagio ocurre al inhalar partículas procedentes de orina, heces o saliva de animales infectados en espacios cerrados. El ministerio subrayó que “no existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”.

¿Qué dijo el Ministerio de Salud sobre la transmisión del hantavirus en Venezuela?

La cartera de Salud afirmó que los tres fallecimientos de Anzoátegui constituyen un evento focalizado y que no representan, con la información disponible hasta ahora, un riesgo de transmisión comunitaria entre personas. El comunicado oficial insistió en que la evidencia científica recopilada en Venezuela no demuestra contagio interpersonal.

Además, el ministerio informó sobre la muerte de dos profesionales de la medicina en el estado Barinas, cuyas causas aún están “por confirmarse”. La autoridad sanitaria descartó cualquier relación entre estos decesos y los casos confirmados de hantavirus en Anzoátegui, indicando que “ambos eventos no guardan relación entre sí y queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas”.

¿Por qué el hantavirus genera atención internacional?

El hantavirus es una infección poco frecuente para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico. La transmisión entre seres humanos es considerada excepcional. Sin embargo, un brote registrado este año en el crucero MV Hondius, que zarpó el 1 de abril desde el extremo sur de Argentina, generó alarma internacional tras reportarse 13 casos y tres fallecimientos.

Estudios posteriores determinaron que los contagios del crucero correspondían a la cepa Andes, la única variante conocida con capacidad demostrada de transmitirse entre personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó en julio que ese brote había finalizado después de que la última persona saliera de cuarentena.

En Venezuela, el Ministerio de Salud indicó que el Sistema Nacional de Salud Pública se mantiene desplegado y operativo para garantizar la seguridad sanitaria y que los resultados definitivos de las investigaciones en curso serán comunicados oportunamente a través de los canales oficiales.