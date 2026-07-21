Grupo Keralty responde a acusaciones del gobierno Petro tras ser tildado de "genocida"

El Grupo Keralty rechazó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó a la organización y a sus colaboradores de “genocidas”.

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En un comunicado, la compañía aseguró que esas palabras son “profundamente injustas con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos” y reafirmó su confianza en la justicia y en la dignidad de su equipo.

Resistencia frente a ataques oficiales

La empresa recordó que durante cuatro años enfrentó un gobierno que “eligió el odio, el resentimiento y la división como método de acción política”. Según Keralty, las medidas adoptadas contra la EPS Sanitas fueron desmontadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que concluyeron que se violaron el debido proceso y obligaciones previas del Estado.

“La devolución de la administración de la EPS y el reconocimiento de los perjuicios causados son hitos que confirman que no era nuestra organización la que estaba al margen de la legalidad”, señaló el comunicado.

Compromiso con la salud y la legalidad

El presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales, afirmó que los ataques del mandatario saliente representan “el grito final de un proyecto que no logró derrotar la institucionalidad”.

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La compañía insistió en que seguirá en Colombia, cuidando la salud y la vida de millones de personas, y que continuará defendiendo su buen nombre en instancias nacionales e internacionales. “Defendimos lo que era correcto cuando era difícil hacerlo. Y seguiremos defendiendo a Colombia y a los colombianos desde lo que mejor sabemos hacer: cuidar”, concluyó Grajales.