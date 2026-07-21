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Evenepoel ganó la contrarreloj y sacudió la clasificación general del Tour de Francia: así quedó Egan Bernal

Remco Evenepoel ganó la contrarreloj del Tour de Francia y recortó tiempo frente a Tadej Pogacar. Así quedó Egan Bernal en la clasificación general.

Egan Bernal
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 21 de 2026
01:26 p. m.
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La etapa 16 del Tour de Francia 2026 dejó movimientos importantes en la clasificación general luego de la esperada contrarreloj individual de 26,1 kilómetros entre Evian-les-Bains y Thonon-les-Bains.

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El gran vencedor del día fue el belga Remco Evenepoel, quien volvió a demostrar por qué es uno de los mejores especialistas del mundo en esta modalidad.

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal fue el mejor ubicado de la jornada y logró mantener su lugar entre los principales corredores de la clasificación general, mientras que Sergio Higuita, Einer Rubio y Harold Tejada también cumplieron con una exigente prueba contra el reloj.

Remco Evenepoel ganó la contrarreloj y Pogacar sigue líder

Evenepoel completó el recorrido en 32 minutos y 19 segundos, con una velocidad promedio de 48,5 km/h, suficiente para quedarse con la victoria de la etapa.

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El segundo lugar fue para el esloveno Tadej Pogacar, quien cedió apenas 28 segundos, resultado que le permitió conservar el maillot amarillo como líder de la carrera. El podio del día lo completó el danés Mattias Skjelmose, a 1 minuto y 4 segundos.

La brillante actuación del campeón olímpico permitió reducir ligeramente la diferencia en la clasificación general, aunque Pogacar continúa con una ventaja importante sobre sus perseguidores.

Por su parte, Egan Bernal finalizó en la casilla 50 de la etapa, a 4 minutos y 30 segundos del ganador. El colombiano del INEOS registró un tiempo de 36 minutos y 49 segundos, superando por 56 segundos a Sergio Higuita, quien había sido el primer colombiano en tomar la partida.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

Tras disputarse la contrarreloj, la clasificación general quedó encabezada por Tadej Pogacar, quien mantiene el liderato con un tiempo acumulado de 56 horas, 14 minutos y 18 segundos.

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Los principales colombianos quedaron ubicados de la siguiente manera:

  1. Tadej Pogacar (UAE Team)
  2. Remco Evenepoel (Bora) a 4'32''
  3. Isaac del Toro (UAE Team) a 6'51''.

15. Egan Bernal (INEOS) a 45'03''
26. Einer Rubio (Movistar Team) a 1h 37'10''
39. Harold Tejada (Astana) a 2h 05'20''
48. Sergio Higuita (Astana) a 2h 17'19''

Con la montaña aún por delante, Egan Bernal buscará seguir escalando posiciones en las etapas decisivas, mientras Pogacar mantiene el control de la carrera y Evenepoel se acerca tras descontar tiempo en la lucha por el título del Tour de Francia 2026.

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