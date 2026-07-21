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Gobierno presentó su último proyecto de reforma tributaria: ¿Cuánto busca recaudar?

El gobierno actual culminará el próximo 7 de agosto.

Pesos colombianos.
Pesos colombianos. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
02:53 p. m.
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A pocos días para que acabe la presidencia de Gustavo Petro y tal como se había anunciado, el gobierno presentó oficialmente una nueva reforma tributaria.

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Este 21 de julio, un día después de la instalación del nuevo Congreso 2026-2030, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó la reforma tributaria. A finales de junio, el gobierno ya había informado que iba a presentarla.

¿Cuántas reformas tributarias ha habido en el gobierno Petro?

De acuerdo con el ministro, la reforma responde a la decisión del Congreso de no aprobar la ley de financiamiento que iba relacionada con el presupuesto de 2026.

“Esta es una decisión que le corresponde al nuevo gobierno. Van a recibir nuestras recomendaciones (…) Creemos que debe hacerse una acción de recuperación de los ingresos que necesita el estado para su funcionamiento”, precisó en su momento.

Para el gobierno, el país está enfrentando una coyuntura fiscal excepcional por el desequilibrio estructural de las finanzas públicas, algo que podría comprometer la estabilidad macroeconómica.

Algunos de los impuestos más importantes

Esta es otra propuesta de reforma tributaria que presenta el gobierno actual y, en sus estimaciones, se buscan recaudar 21.9 billones de pesos el otro año, 32.7 billones de pesos en 2028, 34.9 billones de pesos en 2029 y 37 billones de pesos en 2030, según La República.

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Algunas de las medidas son: aumento del IVA para vehículos híbridos del 5 % al 19 %, impuesto sobre ventas a la tarifa general a bienes sujetos al impuesto de consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, volver permanente el IVA a juegos de suerte y azar en línea del 19 %, impuesto de consumo del 19 % a entradas de conciertos mayores a los $ 500.000, reducción del monto a las reducciones para la declaración de renta (solo $ 41 millones) y venta del 1 % a exportación de petróleo y carbón, por mencionar algunas.

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