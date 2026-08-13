Influencer colombiana fue identificada entre las víctimas del accidente de helicóptero en Brasil

El sábado 8 de agosto de 2026, un helicóptero turístico se estrelló en una zona boscosa de Río de Janeiro, Brasil. El accidente dejó cuatro personas fallecidas: el piloto brasileño Alessandro Rocha y tres ciudadanas colombianas pertenecientes a una misma familia: Rocío Cubillos, de 59 años; Wendy Manrique, de 37; y Sofía Murillo, de 17 años.

Entre las víctimas se encontraba Sofía Murillo, una joven colombiana reconocida en redes sociales por crear contenido relacionado con belleza, estilo de vida y recomendaciones de productos.

Lla adolescente había construido una comunidad cercana a los 50.000 seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, donde compartía consejos y contenidos dirigidos principalmente a mujeres.

¿Quiénes eran las colombianas que murieron en el accidente de helicóptero?

Sofía viajaba junto a su madre, Wendy Manrique, y su abuela, Rocío Cubillos, como parte de un viaje familiar a Río de Janeiro. La familia había programado diferentes actividades turísticas y decidió realizar un sobrevuelo para observar desde el aire algunos de los principales atractivos de la ciudad brasileña. La tragedia ocurrió durante ese recorrido.

Según los reportes conocidos sobre el accidente, el helicóptero era un Robinson R44 y había partido para realizar un vuelo panorámico. Debido a la capacidad de la aeronave, la familia se habría dividido en dos grupos para realizar la actividad. Mientras algunos familiares esperaban su turno, se percataron de que la aeronave no regresaba y alertaron a las autoridades, que iniciaron las labores de búsqueda.

El helicóptero terminó estrellándose en una zona de difícil acceso del Parque Nacional de Tijuca, en Río de Janeiro. Tras el impacto se produjo un incendio y los equipos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y llegar hasta el lugar del siniestro. Los cuatro ocupantes fueron encontrados sin vida.

Consulado de Colombia acompaña a la familia tras el accidente en Brasil

Mientras las autoridades brasileñas avanzan en la investigación para establecer qué provocó la caída del helicóptero, los familiares de las víctimas afrontan el proceso de identificación y las diligencias necesarias para la repatriación de los cuerpos. El Consulado de Colombia en Río de Janeiro informó que adelanta el acompañamiento y la orientación a los familiares de las tres ciudadanas colombianas.

La asistencia consular incluye el seguimiento del caso y la coordinación con las autoridades locales para facilitar los procedimientos correspondientes. La Cancillería colombiana también expresó sus condolencias a las familias y señaló que continuará prestando la asistencia consular que corresponda dentro de sus competencias.