Alcalde de Chacao reportó réplica en vivo durante entrevista: así mostró la destrucción de los terremotos

Se siguen conociendo las consecuencias de lo que dejaron los terremotos en Venezuela de este 24 de junio. En diálogo con A Lo Que Vinimos de Noticias RCN, el alcalde de Chacao, una de las regiones más afectadas, entregó detalles sobre lo sucedido.

Mientras el alcalde Gustavo Duque entregaba un balance, quedó registrado en vivo cuando sintió una réplica, generando tensión por las consecuencias de lo que ya se está viviendo. Afortunadamente, el tema no pasó a mayores.

¿Qué dijo el alcalde de Chacao sobre las personas desaparecidas?

De acuerdo a lo expresado por el alcalde, solamente hay riesgo para las personas que se encontraban en tres edificaciones que terminaron totalmente colapsadas. Edificio Petunia, Edificio Belmont y Edificio Don Pepe en la urbanización Bello Campo. "Si no estaba allí, en el municipio de Chacao, su familiar está con vida".

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Posteriormente, el alcalde se bajó de su vehículo y con su propia cámara mostró la destrucción que quedó en el municipio tras el desastre natural. "Así quedó el Edificio Petunia, totalmente colapsado".

Duque manifestó que los equipos de rescate cuentan con herramientas especializadas para poder identificar los ruidos que puedan ser de personas que se encuentren atrapadas en los escombros. Esto ha permitido que los rescatistas lleguen hasta ellas y proceder con su liberación.