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Consternación en Valle del Cauca por el asesinato de dos uniformados en Calima El Darién

De acuerdo con las autoridades, los criminales aprovecharon el momento en que los policías atendían a los heridos para emboscarlos y asesinarlos.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
01:07 p. m.
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En el municipio de Calima El Darién, Valle del Cauca, un ataque armado perpetrado por la columna móvil Winston González de la disidencia Jaime Martínez de las Farc dejó como saldo la muerte de dos integrantes de la Policía Nacional y otros dos uniformados heridos, quienes permanecen bajo atención médica en clínicas del departamento.

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Los uniformados asesinados fueron el subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez y el patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado, quienes fueron emboscados cuando acudían a la estación de policía El Muro para apoyar a sus compañeros lesionados en medio de un hostigamiento.

Emboscada de las disidencias en El Muro

De acuerdo con las autoridades, los criminales aprovecharon el momento en que los policías atendían a los heridos para emboscarlos y asesinarlos. La estación de El Muro ha sido hostigada en repetidas ocasiones por esta estructura armada, que busca tener injerencia en la zona del Calima El Darién.

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La Policía Nacional activó un plan de defensa con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y el Ejército, logrando contener el hostigamiento y repeler a los atacantes.

Recompensa de 50 millones por responsables

La gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar y capturar a los responsables del ataque. “Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 50 millones de pesos para aquellas personas que nos indiquen la ubicación de estos terroristas y darles captura”, señalaron las autoridades.

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La Policía y el Ejército mantienen operaciones en la zona para garantizar la seguridad y evitar nuevos hechos violentos contra los uniformados.

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