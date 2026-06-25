Liga BetPlay 2026-II: así se jugará la primera fecha del campeonato colombiano

El Mundial de 2026 entra en una etapa decisiva con la definición de los clasificados a los dieciseisavos de final, mientras el fútbol colombiano también comienza a tomar protagonismo.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó la programación oficial de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, torneo que marcará el regreso de los equipos a la competencia local tras varias semanas de preparación.

La expectativa es alta entre los aficionados, especialmente porque varios clubes aprovecharon la pausa para reforzar sus plantillas y ajustar detalles de cara a un semestre en el que buscarán el título y los cupos a competencias internacionales.

Llaneros y Pereira abrirán el campeonato

La Liga BetPlay del segundo semestre comenzará oficialmente el viernes 24 de julio con el partido entre Llaneros y Deportivo Pereira en el estadio Bello Horizonte, desde las 6:10 p.m. Más tarde, Deportivo Cali recibirá a Jaguares en Palmaseca.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el debut del actual campeón, Junior de Barranquilla, que visitará a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Por su parte, Millonarios arrancará su camino frente a Atlético Bucaramanga en El Campín, con la misión de recuperar terreno tras un semestre por debajo de las expectativas de su hinchada.

Atlético Nacional también tendrá una exigente salida al enfrentar a Boyacá Chicó en Tunja, mientras que Independiente Medellín se medirá con Deportivo Pasto.

Programación de la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Viernes 24 de julio

Llaneros vs. Deportivo Pereira (6:10 p.m.)

Deportivo Cali vs. Jaguares (8:15 p.m.)

Sábado 25 de julio

Sábado 25 de julio Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional (2:00 p.m.)

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto (4:05 p.m.)

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga (6:10 p.m.)

Deportes Tolima vs. Junior (8:15 p.m.)

Domingo 26 de julio

Fortaleza CEIF vs. América de Cali (2:00 p.m.)

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe (4:05 p.m.)

Alianza FC vs. Fortaleza CEIF (6:10 p.m.)

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo (8:15 p.m.).

Con estos compromisos comenzará un nuevo capítulo del fútbol profesional colombiano, que volverá a captar la atención de los aficionados una vez concluya la cita orbital.