Corte Suprema de EE.UU. respalda a Trump con fuerte medida contra más de 350.000 migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos abrió el camino para que la administración del presidente Donald Trump ponga fin a las protecciones contra la deportación de cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios que permanecían amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

La decisión fue adoptada en una votación de 6 a 3 y revierte los bloqueos impuestos previamente por jueces federales de Nueva York y Washington, D.C., quienes habían suspendido las acciones del gobierno para eliminar el TPS de más de 350.000 personas procedentes de Haití y 6.100 de Siria.

El fallo representa una nueva victoria para la estrategia migratoria de línea dura impulsada por Trump desde su regreso al poder en enero de 2025. La administración sostiene que el TPS fue concebido como una medida temporal y que el poder ejecutivo tiene autoridad para poner fin a estas designaciones cuando considere que ya no cumplen con los requisitos establecidos.

¿Qué es el TPS y por qué protege a haitianos y sirios?

El Estatus de Protección Temporal es una figura humanitaria que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus lugares de origen impidan un retorno seguro.

Estados Unidos concedió el TPS a ciudadanos haitianos después del devastador terremoto ocurrido en 2010. En el caso de Siria, la protección fue otorgada tras el inicio de la guerra civil en 2012. Actualmente, el Departamento de Estado mantiene advertencias sobre los riesgos de viajar a ambos países debido a factores como violencia, delincuencia, terrorismo y secuestros.

La disputa judicial sobre el TPS se convirtió en una prueba importante sobre el alcance de las facultades presidenciales en asuntos de inmigración. Además, el caso puso nuevamente a examen la tradicional deferencia que suele mostrar la Corte Suprema hacia el Ejecutivo en materias relacionadas con política exterior, seguridad nacional y control migratorio.

¿Por qué los tribunales inferiores habían bloqueado la eliminación del TPS?

Los jueces federales que inicialmente frenaron la medida consideraron que la administración no habría seguido los procedimientos obligatorios para evaluar las condiciones existentes en los países antes de revocar las protecciones. Según esas decisiones, las autoridades debían justificar adecuadamente que las circunstancias que dieron origen al TPS habían cambiado.

Por su parte, la administración Trump argumentó que cumplió con todos los procedimientos requeridos y defendió que las decisiones relacionadas con el TPS corresponden al ámbito de competencia del poder ejecutivo, por lo que los tribunales no deberían intervenir en esas determinaciones.

Las demandas fueron presentadas por grupos de beneficiarios haitianos y sirios, quienes sostuvieron que la eliminación de estas protecciones forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar el programa. En el caso de Haití, incluso se debatió la conclusión de una jueza federal que señaló que la decisión podría haber estado motivada, en parte, por animadversión racial, una acusación rechazada por la administración.

La resolución de la Corte Suprema también adquiere relevancia porque podría tener efectos más amplios sobre el futuro del TPS. Según los antecedentes del litigio, la controversia involucraba potencialmente a cerca de 1,3 millones de inmigrantes pertenecientes a los 17 países que actualmente cuentan con esta protección humanitaria en Estados Unidos.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.