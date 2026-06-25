Gobierno propone subir aranceles a cascos para motociclistas y otros elementos de protección

Los motociclistas colombianos podrían enfrentar un aumento en el precio de algunos elementos de seguridad si prospera una propuesta que actualmente estudia el Gobierno Nacional.

Se trata de un proyecto de decreto que hace parte de la estrategia denominada “Aranceles Inteligentes”, una iniciativa que busca fortalecer la producción nacional mediante el incremento temporal de los impuestos a ciertos bienes importados provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes.

Entre los productos incluidos en el borrador aparecen los cascos de seguridad para motociclistas, además de guantes, prendas de protección y otros artículos relacionados con diferentes sectores de la economía. Aunque la medida todavía no ha sido adoptada oficialmente, ya genera debate entre consumidores, comerciantes y expertos en movilidad.

Cascos para motociclistas tendrían un aumento significativo en aranceles

Uno de los puntos que más llama la atención dentro del proyecto es el relacionado con los cascos de seguridad. De acuerdo con el documento publicado para consulta pública, estos productos pasarían de tener un arancel del 15 % al 35 %, lo que representa un incremento de 20 puntos porcentuales.

La propuesta también contempla ajustes para otros elementos de protección utilizados por motociclistas. En caso de aprobarse, el cambio podría reflejarse en los costos de importación y eventualmente en los precios que pagan los consumidores en almacenes y distribuidores.

El debate surge porque Colombia cuenta con más de 12 millones de motocicletas registradas y una gran parte de los usuarios depende de este vehículo para movilizarse diariamente o generar ingresos. Por ello, algunos sectores consideran que cualquier incremento en los costos de los implementos de seguridad merece un análisis cuidadoso.

De concretarse, el principal reto será evitar que los usuarios opten por productos de menor calidad o prolonguen el uso de cascos que ya cumplieron su vida útil.

¿Por qué el Gobierno quiere aumentar estos aranceles?

Según la propuesta, el objetivo es impulsar la industria nacional y reducir la dependencia de bienes importados. El Gobierno sostiene que esta estrategia podría favorecer a los fabricantes locales y estimular la producción en sectores considerados estratégicos para la economía.

Las simulaciones incluidas en el proyecto estiman una disminución de las importaciones cercana al 11,2 %, equivalente a más de 79 millones de dólares. La expectativa oficial es que parte de esa demanda sea cubierta por empresas instaladas en el país.

Sin embargo, la medida aún no está en firme. Actualmente se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que ciudadanos, gremios, empresarios y organizaciones pueden presentar observaciones antes de que se tome una decisión definitiva.

En caso de ser aprobado, el decreto tendría una vigencia inicial de un año. Mientras tanto, el sector motociclista permanece atento a una propuesta que podría impactar directamente el costo de los elementos de protección y abrir una discusión sobre el equilibrio entre la seguridad vial y la protección de la industria nacional.