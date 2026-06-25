Vilma Palma e Vampiros anuncia concierto en Bogotá junto a Los de Adentro y Sanalejo: detalles

Los amantes del rock y pop en español ya tienen una cita marcada en el calendario. La icónica banda argentina Vilma Palma e Vampiros volverá a Bogotá el próximo 31 de julio de 2026 para ofrecer un concierto que promete transportar al público a una de las épocas más recordadas de la música latinoamericana.

El evento se realizará en el Centro de Eventos Autopista Norte y contará además con la participación de dos agrupaciones colombianas que también dejaron huella en varias generaciones: Los de Adentro, de Barranquilla, y Sanalejo, de Manizales.

La velada busca reunir a los seguidores de los grandes éxitos radiales que dominaron la década de los noventa y los primeros años del nuevo milenio.

Un recorrido por los clásicos que marcaron a toda una generación

Fundada en Rosario, Argentina, Vilma Palma e Vampiros se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock en español desde su debut en 1991. Liderada por Mario “Pájaro” Gómez, la agrupación logró consolidar una carrera que supera las tres décadas y mantiene vigencia gracias a canciones que siguen sonando en emisoras y plataformas digitales.

Para este regreso a la capital colombiana, el grupo interpretará algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos “La Pachanga”, “Auto Rojo”, “Bye Bye” y “Me Haces Falta”, canciones que se transformaron en himnos para millones de seguidores en América Latina.

La presentación también representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan en vivo el legado musical de una banda que ayudó a definir una época dentro del rock latino.

Los de Adentro y Sanalejo completan la fiesta musical

La noche tendrá un fuerte componente colombiano con la presencia de Los de Adentro y Sanalejo, agrupaciones que aportarán sus propios éxitos a una jornada cargada de nostalgia y recuerdos.

La apertura de puertas está prevista para las 7:00 p. m., mientras que el espectáculo comenzará a las 8:00 p. m. Las entradas ya están disponibles a través de Tu Boleta y tienen precios desde $117.500.

Con un repertorio lleno de clásicos y tres agrupaciones reconocidas sobre el escenario, el concierto se perfila como uno de los encuentros musicales más esperados del segundo semestre en Bogotá.