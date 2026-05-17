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Primeras imágenes de Alex Saab en Estados Unidos tras ser extraditado desde Venezuela

Desde hace varios meses no se tenían imágenes de Saab, a quien han señalado como el supuesto testaferro de Nicolás Maduro.

Alex Saab.
Alex Saab. Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
08:33 a. m.
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El sábado 16 de mayo se llevó a cabo la deportación de Alex Saab, exministro de Venezuela y presunto testaferro de Nicolás Maduro, líder del régimen que fue capturado a inicios de este año.

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Después de la caída de Maduro, puesta en marcha por la administración de Donald Trump, la siguiente operación se realizó el 4 de febrero en Caracas con la captura de Saab.

A Saab lo capturaron en febrero

La operación estuvo en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia y el FBI de Estados Unidos. Cabe mencionar que días atrás, la presidenta interina Delcy Rodríguez lo había apartado del cargo de ministro de Industria.

Después de la captura, estuvo tres meses en el Helicoide y luego trasladado a Fuerte Tiuna.

Con respecto a la deportación, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) precisó que fue “adoptada tomando en consideración que se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos”.

Horas después, se dieron a conocer las primeras imágenes de Saab llegando a suelo norteamericano.

Saab reaparece en su llegada a EE. UU.

Esta es la segunda vez que el colombiano atiende los requerimientos de las autoridades estadounidenses. Se recuerda que en 2020 lo capturaron cuando se encontraba en Cabo Verde.

Para ese momento, tenía cargos por blanquear dinero y corrupción principalmente. Aunque el caso tuvo un giro drástico cuando, a finales de 2023, el presidente de EE. UU. de aquel entonces, Joe Biden, le concedió el indulto.

Tras esto, retornó a Venezuela y Maduro lo designó como ministro en octubre de 2024. Estuvo más de un año en el cargo.

De acuerdo con The Associated Press, el Departamento de Justicia lo estaría investigando por presuntos sobornos relacionados con el programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un punto importante para tener en cuenta es que Saab también puede ser clave en el proceso que está afrontando Maduro.

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