Sigue cayendo el consumo de vino a nivel global, pero en este país de Latinoamérica aumentó un 41%

Mientras las principales potencias vitivinícolas se enfrentan a una disminución dramática de sus mercados y viñedos, Brasil ha sacudido las estadísticas del sector al proyectar el mayor volumen de consumo de toda su historia.

Según datos recientes, el gigante sudamericano — que es el segundo mercado más importante en la región— alcanzará los 4,4 millones de hectolitros, lo que representa un vertiginoso incremento del 41,9% en comparación con los bajos niveles registrados el año anterior.

Su expansión interna de consumo viene acompañada de un sólido crecimiento agrícola. El país sumó por quinto año consecutivo la ampliación de sus plantaciones, expandiendo su superficie un 9,6% hasta registrar 91 mil hectáreas.

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¿A qué se debe la baja en el consumo global de vino?

El fenómeno en el que se convirtió Brasil contrasta con el escenario global, estudiado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). El balance anual de la entidad interestatal revela que las compras globales del sector cayeron un 2,7% durante 2025, estancándose en apenas 208 millones de hectolitros.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por el organismo, las razones detrás de este declive estructural responden a una combinación de factores económicos y culturales que arrastran secuelas desde la pandemia, destacando el debilitamiento del poder adquisitivo global, la inflación en los costos de producción y los cambios en las preferencias de los consumidores.

Países en los que ha disminuido de manera drástica el consumo de vino:

La crisis golpea con especial fuerza a los líderes históricos de la industria, un retroceso alimentando por la pérdida de dinamismo en Estados Unidos, Francia y China.

El mercado estadounidense, tradicional líder del consumo global, experimentó una desaceleración del 4,3%, lo que redujo su volumen a 31,9 millones de hectolitros.

El panorama no es más alentador en el Viejo Continente: la Unión Europea concentra el 48% de la demanda mundial, pero sus pilares tradicionales flaquean.

Francia profundizó una caída histórica que arrastra desde hace décadas. El año pasado retrocedió un 3,2%, perdiendo 22 millones de hectolitros, mientras Italia sufrió un desplome del 9,4% para situarse en 20,2 millones de hectolitros, un escenario contractivo que también replicaron Alemania y España.

En el resto del mapa, solo Japón acompañó el desempeño positivo de Brasil. En la otra vereda, la caída más estrepitosa de los últimos años la protagoniza China, país que pasó de ser el sexto consumidor mundial en 2020 a ocupar el undécimo lugar en 2025, encadenando un retroceso ininterrumpido en sus compras desde 2018. Desde entonces, el consumo global ha caído un 14%.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN