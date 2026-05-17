"Vengo de allá y sé cómo es": 'picantes' declaraciones de Sebastián Guzmán tras derrota ante Nacional
El volante de Deportes Tolima habló en rueda de prensa tras la ida de una de las semifinales de la Liga BetPlay y generó controversia.
Noticias RCN
07:57 a. m.
Este sábado 16 de mayo, se jugaron los partidos de ida de las semifinales de la Liga BetPlay. En uno de los compromisos, Atlético Nacional logró imponerse por 1-0 frente a Deportes Tolima en el estadio Murillo Toro, juego que estuvo marcado por una polémica expulsión.
La acción en cuestión se dio sobre la primera media hora de partido cuando Anderson Angulo se barrió para robarle un balón a Juan Manuel Rengifo. El defensor ya tenía amarilla y el árbitro Andrés Rojas determinó que era una falta que merecía la segunda amonestación.
Reacciones en Deportes Tolima tras la polémica
En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico Lucas González estuvo acompañado de Sebastián Guzmán, quienes expresaron su postura sobre esta acción arbitral, siendo el jugador el que tuvo las declaraciones más explosivas.
Compleja la situación. Me quedo sin palabras porque en los primeros 30 minutos fue algo totalmente distinto a como terminó el partido. No lo podemos controlar nosotros, incluso le digo, sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y sé cómo es, lastimosamente son cosas que no nos incumben y no se puede mencionar más.
Reacción en Atlético Nacional tras declaraciones de Sebastián Guzmán
Tras los comentarios de Guzmán, desde Atlético Nacional reaccionaron a través de una publicación en sus redes sociales en donde no respondieron directamente, pero sí rechazaron alguna insinuación.
Nuestra historia se ha construido compitiendo. Con trabajo. Con grandeza. Por eso, cualquier insinuación que busque poner en duda el nombre de Atlético Nacional merece nuestro rechazo. Seguiremos respondiendo como siempre: Dentro de la cancha y junto a nuestra gente.