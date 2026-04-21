Alto funcionario asegura que María Corina Machado no califica para la ley de amnistía en Venezuela

Un alto funcionario del Gobierno venezolano aseguró que María Corina Machado no cumple con las condiciones para beneficiarse de la Ley de Amnistía en Venezuela, de acuerdo con su interpretación de la normativa vigente.

Las declaraciones fueron entregadas por Jorge Arreaza, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía. Durante una entrevista con el periodista Michel Caballero, indicó que las posturas públicas de la dirigente opositora la excluirían de este mecanismo legal.

Postura oficial sobre la aplicación de la amnistía

Según explicó Arreaza, la ley no se aplica de forma automática, sino que requiere una evaluación individual de cada caso. En ese sentido, señaló que los llamados a una intervención extranjera contra el país son considerados incompatibles con los beneficios contemplados en la normativa.

El funcionario afirmó que, bajo esos criterios, Machado no califica para acceder a la amnistía. Además, sostuvo que este tipo de conductas son determinantes en la revisión que realizan las autoridades competentes.

Si está en las exclusiones, en lo que el juez vea que tú pediste invasión una, dos, tres veces, ya no corresponde. Sencillamente la ley es muy clara.

Evaluación de requisitos y condiciones

Arreaza también indicó que la normativa contempla la revisión de la conducta de los solicitantes, incluyendo su postura frente al orden constitucional. En ese contexto, cuestionó propuestas atribuidas a Machado, como la privatización de PDVSA, al considerar que van en contra del marco legal vigente.

El funcionario agregó que cualquier posible mecanismo alternativo para la reincorporación política dependería de un proceso de revisión individual y de condiciones específicas, aunque señaló que ese escenario no se presenta actualmente en este caso.

Por su parte, Machado ha reiterado en distintas intervenciones su posición frente al gobierno venezolano y ha manifestado su intención de regresar al país, en medio del actual contexto político.