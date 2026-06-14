Candidato Roberto Sánchez pide anular más de mil mesas en las que ganó Keiko Fujimori en Perú

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, representante de la izquierda, ha iniciado un proceso para anular 1.751 mesas electorales en las que su contendora Keiko Fujimori obtuvo la victoria, argumentando la existencia de irregularidades en el proceso electoral.

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La medida ha generado atención tanto por su alcance como por los costos asociados al procedimiento legal.

¿Por qué quiere anular las mesas?

Según el sistema electoral peruano, anular una mesa electoral tiene un costo de 404 dólares por cada una. Considerando las mesas que Sánchez pretende impugnar, el proceso requeriría una inversión aproximada de 707.404 dólares.

Ante esta situación, el partido de Sánchez ha lanzado un llamado público a sus simpatizantes para recaudar 700.000 dólares mediante una colecta popular.

La estrategia de impugnación masiva se centra específicamente en aquellas mesas donde Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, obtuvo mejores resultados.

El candidato de izquierda sostiene que se han detectado irregularidades que justificarían la anulación de estos resultados, aunque no se han especificado públicamente los detalles concretos de estas supuestas anomalías.

¿Cuánto costaría este proceso?

El proceso electoral peruano se encuentra así en una fase de cuestionamientos legales, un escenario que no resulta inédito en la historia política reciente del país andino. Las elecciones presidenciales en Perú han estado marcadas históricamente por disputas y reclamos poselectorales, especialmente en contiendas cerradas.

La campaña de recaudación impulsada por el partido de Sánchez busca involucrar directamente a la ciudadanía en el financiamiento de esta batalla legal. Este tipo de financiamiento colectivo para procesos de impugnación electoral representa una estrategia que apela a la movilización de las bases partidarias y simpatizantes.

Las autoridades electorales peruanas serán las encargadas de evaluar cada una de las impugnaciones presentadas, verificando si existen fundamentos suficientes para proceder con las anulaciones solicitadas. Este proceso podría extenderse durante semanas o incluso meses, dependiendo de la complejidad de cada caso y la evidencia presentada.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.