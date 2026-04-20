María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela: ¿Cuándo será?

Miles de venezolanos llenaron la Puerta del Sol de Madrid, en España, para ver por primera vez en muchos años a María Corina Machado, que logró salir del país en diciembre, tras pasar más de una década sin salir de Venezuela, con un último periodo en la clandestinidad.

"¡Para allá vamos!", dijo Machado en la plaza madrileña a los manifestantes, que reclamaban "elecciones, elecciones".

Aquí estamos iniciando el regreso a casa.

"Son muchos de ustedes quienes han encontrado en esta gran nación acogida, afecto, cariño, quienes han aprendido, trabajado, ahorrado, preparando un día, preparándonos para ese día", añadió la Machado.

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela

España es uno de los primeros destinos de la diáspora venezolana, con unos 700.000

La manifestación en Sol fue el punto fuerte de la visita a España de María Corina Machado, que el viernes recibió las llaves de la ciudad, una distinción simbólica, de manos de su alcalde, y este sábado ofreció una conferencia de prensa.

En ella, defendió su decisión de regalarle su premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, negando así sentirse decepcionada por la gestión de Washington tras derrocar a Maduro.

María Corina Machado habló de su relación con EE. UU.

"No me arrepiento", respondió. "Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump", añadió.

"Y eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradecemos, por lo tanto, no, no me arrepiento.

Sobre su regreso a Venezuela, donde vivía en clandestinidad antes de salir del país para recoger el Nobel en Oslo en diciembre, Machado dijo estar coordinando su vuelta con Washington.

"Lo estoy hablando con el Gobierno de los Estados Unidos y lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento", aseguró Machado, afirmando que Washington es "fundamental para avanzar en una transición democrática".