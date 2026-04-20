CANAL RCN
Internacional Video

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela: ¿Cuándo será?

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo frente una multitud de compatriotas en Madrid, España, que se preparen para la construcción de Venezuela.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
06:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de venezolanos llenaron la Puerta del Sol de Madrid, en España, para ver por primera vez en muchos años a María Corina Machado, que logró salir del país en diciembre, tras pasar más de una década sin salir de Venezuela, con un último periodo en la clandestinidad.

“No me arrepiento”: lo que dijo María Corina Machado sobre Trump y sus acusaciones a Petro
RELACIONADO

“No me arrepiento”: lo que dijo María Corina Machado sobre Trump y sus acusaciones a Petro

"¡Para allá vamos!", dijo Machado en la plaza madrileña a los manifestantes, que reclamaban "elecciones, elecciones".

Aquí estamos iniciando el regreso a casa.

"Son muchos de ustedes quienes han encontrado en esta gran nación acogida, afecto, cariño, quienes han aprendido, trabajado, ahorrado, preparando un día, preparándonos para ese día", añadió la Machado.

“Se acerca el día”: lo que se sabe de la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio
RELACIONADO

“Se acerca el día”: lo que se sabe de la reunión entre María Corina Machado y Marco Rubio

María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela

España es uno de los primeros destinos de la diáspora venezolana, con unos 700.000

La manifestación en Sol fue el punto fuerte de la visita a España de María Corina Machado, que el viernes recibió las llaves de la ciudad, una distinción simbólica, de manos de su alcalde, y este sábado ofreció una conferencia de prensa.

En ella, defendió su decisión de regalarle su premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, negando así sentirse decepcionada por la gestión de Washington tras derrocar a Maduro.

María Corina Machado denuncia “justicia selectiva” en Venezuela por negativa de amnistía a su abogado
RELACIONADO

María Corina Machado denuncia “justicia selectiva” en Venezuela por negativa de amnistía a su abogado

María Corina Machado habló de su relación con EE. UU.

"No me arrepiento", respondió. "Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, uno, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump", añadió.

"Y eso es algo que los venezolanos siempre recordaremos y siempre agradecemos, por lo tanto, no, no me arrepiento.

Sobre su regreso a Venezuela, donde vivía en clandestinidad antes de salir del país para recoger el Nobel en Oslo en diciembre, Machado dijo estar coordinando su vuelta con Washington.

"Lo estoy hablando con el Gobierno de los Estados Unidos y lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento", aseguró Machado, afirmando que Washington es "fundamental para avanzar en una transición democrática".

María Corina Machado reveló cuál es el plan de Trump con el chavismo en Venezuela
RELACIONADO

María Corina Machado reveló cuál es el plan de Trump con el chavismo en Venezuela

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

En VIDEO | Un tiroteo en Río de Janeiro contra cabecilla de una banda dejó a 200 turistas varados

México

Dos colombianos fueron heridos tras la balacera en una pirámide de Teotihuacán, México

México

Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán, México, dejó dos personas muertas

Otras Noticias

Bogotá

¿Legítima defensa u homicidio? El debate tras el ataque en rodaje en Bogotá

Ambos capturados no aceptaron cargos y enfrentan la acusación en libertad.

La casa de los famosos

Bomba en La Casa de los Famosos: Sofía Jaramillo volvió y reveló información del mundo exterior a Tebi

La exparticipante llegó al recinto para apoyar a sus amigos y a despacharse en contra de sus rivales.

Enfermedades

¿Qué es el lipedema? Síntomas, causas y por qué afecta principalmente a mujeres

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 20 de abril de 2026

Radamel Falcao García

¿Qué tan grave es la lesión de Falcao? Explicación del arco cigomático