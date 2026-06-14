Presidente Donald Trump anuncia la firma del acuerdo de paz con Irán

Este domingo 14 de junio, el presidente Donald Trump anunció en Truth Social la firma del acuerdo de paz con el régimen de Irán.

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“El acuerdo está completo. ¡Enhorabuena a todos!”, informó el mandatario, quien tras el anuncio autorizó la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos.

El anuncio lo dio Trump

A través de X, Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán (país que ha sido mediador), entregó detalles: “Las medidas facilitarán una serie de reuniones (…) Sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de la firma (será el 19 de junio en Suiza)”.

Hace pocas horas, Trump anticipó que el acuerdo estaba próximo a lograrse. El conflicto entre ambas naciones comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel pusieron en marcha una serie de bombardeos en Irán.

El principal resultado fue el asesinato de Alí Jameneí, el máximo líder de Irán. Desde ese momento, comenzó una escalada violenta que ha dejado un alto saldo de muertes.

¿Cuándo será la firma?

La comunidad internacional ha seguido de cerca el conflicto y Naciones Unidas pidió que se llegara a un acuerdo. Por causa de este contexto, cerca de dos mil civiles han muerto por ataques aéreos y más de tres millones de personas han sido víctimas de desplazamiento.

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Durante más de tres meses, los ataques se han vuelto el pan de cada día en territorio iraní.

Este hecho ha ido de la mano con la disputa del Mundial 2026, del cual Estados Unidos es uno de los anfitriones e Irán es participante. La presencia del combinado nacional ha aumentado la tensión.