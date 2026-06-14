CANAL RCN
Internacional

Presidente Donald Trump anuncia la firma del acuerdo de paz con Irán

Tal y como se esperaba, finalmente Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo tras varios meses en conflicto.

Donald Trump
FOTO: AFP

Noticias RCN

junio 14 de 2026
04:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 14 de junio, el presidente Donald Trump anunció en Truth Social la firma del acuerdo de paz con el régimen de Irán.

Trump critica ataques israelíes y habla de paz con Irán
RELACIONADO

Trump critica ataques israelíes y habla de paz con Irán

“El acuerdo está completo. ¡Enhorabuena a todos!”, informó el mandatario, quien tras el anuncio autorizó la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos.

El anuncio lo dio Trump

A través de X, Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán (país que ha sido mediador), entregó detalles: “Las medidas facilitarán una serie de reuniones (…) Sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de la firma (será el 19 de junio en Suiza)”.

Hace pocas horas, Trump anticipó que el acuerdo estaba próximo a lograrse. El conflicto entre ambas naciones comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel pusieron en marcha una serie de bombardeos en Irán.

El principal resultado fue el asesinato de Alí Jameneí, el máximo líder de Irán. Desde ese momento, comenzó una escalada violenta que ha dejado un alto saldo de muertes.

¿Cuándo será la firma?

La comunidad internacional ha seguido de cerca el conflicto y Naciones Unidas pidió que se llegara a un acuerdo. Por causa de este contexto, cerca de dos mil civiles han muerto por ataques aéreos y más de tres millones de personas han sido víctimas de desplazamiento.

Pakistán anuncia avance hacia acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio
RELACIONADO

Pakistán anuncia avance hacia acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio

Durante más de tres meses, los ataques se han vuelto el pan de cada día en territorio iraní.

Este hecho ha ido de la mano con la disputa del Mundial 2026, del cual Estados Unidos es uno de los anfitriones e Irán es participante. La presencia del combinado nacional ha aumentado la tensión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

NBA

VIDEO | Nueva York se convirtió en Ciudad Gótica tras el título de la NBA de los Knicks

Accidente aéreo

Tragedia aérea en Brasil: ¡Mueren el cantante Oliver Tree y el creador de contenido Gaspi!

Ecuador

Tragedia vial en Ecuador deja 10 muertos y un herido en Santa Elena

Otras Noticias

Países Bajos

Video: vea los cuatro goles del partidazo entre Países Bajos y Japón en el Mundial 2026

Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026. Reviva los tres goles que se marcaron en apenas diez minutos y las mejores jugadas del encuentro.

Bogotá

Secretaría de Seguridad confirma rescate de menor en Usaquén tras denuncias por presunta violencia sexual

El secretario de Distrital de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se refirió a este hecho denunciado por la comunidad en el norte de Bogotá.

Inteligencia Artificial

¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida

Cuidado personal

¿Cómo la medicina estética y el autocuidado se están volviendo un tema de mayor interés para los hombres?

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026: conozca el premio mayor