Luto en la televisión: falleció reconocida actriz venezolana a los 51 años

Hay luto en la industria de la televisión en Latinoamérica tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz y comediante venezolana, quien a lo largo de su carrera apareció en varias producciones y telenovelas, dejando un gran legado en el gremio.

Se trata de Andreína Yépez, reconocida por su participación en producciones como ‘Cosita Rica’ y ‘Ciudad Bendita’. Su fallecimiento se confirmó este martes 25 de agosto en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde residía desde hace varios años.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Andreína Yépez?

De acuerdo a lo reportado por medios de su país, la mujer falleció a los 51 años, luego de que fuera diagnosticada con cáncer hace algunas semanas. Sin embargo, señalaron que había tomado la decisión de mantener las noticias sobre su salud en privado.

Algunas versiones que circularon en la prensa venezolana detallaron que la actriz habría recibido un diagnóstico de cáncer de páncreas, aunque esta información no fue confirmada oficialmente por su familia.

¿Quién fue Andreína Yépez y por qué era reconocida?

Nacida el 30 de noviembre de 1974 en Caracas, Andreína Yépez desarrolló buena parte de su carrera en la televisión venezolana. Antes de consolidarse como actriz y humorista, tuvo participación en el mundo del espectáculo como modelo y bailarina.

Yépez ganó visibilidad como comediante mediante programas de televisión como ‘Bienvenidos’ y ‘Cheverísimo’. Su carrera también estuvo marcada por la actuación en telenovelas. Entre sus personajes más recordados se encuentra Melao, de ‘Cosita Rica’.

Además, participó en producciones como ‘El país de las mujeres’, ‘Amantes de luna llena’, ‘Trapos íntimos’, ‘La vida entera’, ‘La mujer perfecta’, ‘Ciudad Bendita’ y ‘Dulce amargo’.