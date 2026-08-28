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Así se vio el eclipse lunar del 27 de agosto en Colombia y el resto del mundo: histórico

El eclipse se llevó la atención a nivel mundial y ha sido catalogado como histórico.

Mañana Express

agosto 28 de 2026
07:53 a. m.
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Un eclipse lunar parcial alcanzó una cobertura del 96 % durante la noche del jueves 27 de agosto, ofreciendo un espectáculo astronómico visible desde Colombia y diversas regiones de América. El fenómeno pudo observarse en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

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El eclipse lunar parcial fue visto desde varias partes de América, incluyendo a México, Estados Unidos y Canadá. La luna se detalló con una cobertura del 96 % y se apreció con una distintiva tonalidad naranja a lo largo del punto máximo.

¿Por qué la Luna tuvo un tono anaranjado?

Expertos explicaron el origen de esta coloración característica. “Los rayos del sol pasan por la atmósfera de la Tierra, se difractan, y la atmósfera absorbe muchísimo del azul y se dispersa en la atmósfera, por eso el cielo es azul. Pasan los rojos y los naranjas”, detalló José Manuel Bautista, divulgador científico.

El fenómeno natural inició a las 8:23 p. m. y tuvo su punto completo sobre las 9:32 p. m., cuando una sombra circular avanzó lentamente por la zona occidental de la luna.

Durante este periodo, los observadores pudieron apreciar cómo el satélite natural terrestre adquiría progresivamente su característico tono anaranjado.

¿Era necesaria la protección visual?

Bautista sostuvo lo siguiente: “Esto es un eclipse de Luna. Vamos a tener los rayos del sol pasando por la atmósfera, rebotando en la luna y devolviéndolos hacia nosotros. No hay necesidad de ningún tipo de protección visual”.

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La ubicación geográfica de Colombia resultó privilegiada para la observación del eclipse, permitiendo visualizar todas las fases del evento astronómico desde el territorio nacional. Sin embargo, en algunas zonas se reportó nubosidad parcial que dificultó la visibilidad en ciertos momentos de la noche.

Las últimas etapas del eclipse lunar fueron visibles desde varios puntos en el occidente europeo y el amanecer en África, convirtiendo el fenómeno en un evento de alcance prácticamente global.

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