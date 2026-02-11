Apertura de puente entre Estados Unidos y Canadá está en veremos por reclamos de Trump a su vecino del norte

El presidente republicano Donald Trump ha sumado una nueva capa de tensión a la relación bilateral con Canadá al exigir que Estados Unidos sea dueño "de por lo menos la mitad" del nuevo puente internacional Gordie Howe, amenazando incluso con bloquear su inauguración si no se cumplen sus condiciones.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario fue tajante al declarar que no permitirá la apertura de la infraestructura hasta que su nación sea "completamente compensada por todo lo que les hemos dado" y el gobierno canadiense demuestre "la justicia y el respeto que merecemos".

Esta postura surge cuando el proyecto, que conectará Detroit con Windsor tras una inversión estimada de 4.700 millones de dólares, se encuentra en la recta final, a puertas de su apertura programada para este mismo año.

Ya existía un acuerdo sobre la propiedad compartida del puente:

La exigencia de propiedad de Trump contrasta directamente con la realidad financiera del proyecto, ya que, según datos oficiales de la entidad contratante, la obra fue financiada íntegramente por Canadá bajo un acuerdo de propiedad conjunta entre dicho país y el estado de Michigan.

Pese al marco legal, el mandatario estadounidense ha ordenado que se inicien las negociaciones "DE INMEDIATO", tensando un vínculo diplomático que se ha vuelto hostil desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

Canadá se acerca China mientras las relaciones con Estados Unidos se deterioran:

Este nuevo conflicto se suma a una serie de choques comerciales previos, incluyendo la amenaza de Washington de imponer aranceles del 100% a Canadá tras la reciente visita del primer ministro Mark Carney a China para sellar un acuerdo comercial.

Aunque Trump parece haber abandonado su polémico reclamo de convertir a Canadá en el "estado 51° de Estados Unidos", la retórica hostil se mantiene firme. Carney ya había advertido durante el Foro Económico Mundial en Davos sobre una inminente "ruptura" en el sistema de gobernanza global, una alusión velada a las políticas de Trump en un momento en que la cooperación transfronteriza parece estar bajo máxima presión.