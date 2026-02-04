Sujeto que intentó asesinar a Trump en un campo de golf en Florida recibió la pena máxima: cadena perpetua

Con la sentencia máxima de cadena perpetua contra Ryan Routh, emitida este miércoles, 4 de febrero, la justicia de Estados Unidos ha puesto fin al proceso legal por el segundo intento de magnicidio contra Donald Trump en la campaña electoral de 2024.

La jueza Aileen Cannon, al dictar el fallo en un tribunal de Fort Pierce, Florida, argumentó que la severidad del castigo es necesaria "para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él".

El caso se remonta al 15 de septiembre de 2024, cuando un agente del Servicio Secreto detectó el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del club de golf en West Palm Beach, donde el entonces candidato republicano disputaba una partida.

Tras un intercambio de disparos con el agente, Routh huyó en un vehículo, pero fue capturado poco después. En la escena, las autoridades hallaron un rifle semiautomático equipado con mira telescópica y munición extra.

Trump fue víctimas de otro intento de asesinato semanas antes:

Este incidente ocurrió semanas después al ataque en Butler, Pensilvania, donde Trump resultó herido en una oreja tras los disparos de Thomas Matthew Crooks, un evento cuyas imágenes con el puño en alto dieron un impulso a la campaña de Trump presidente.

Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes, incluida una caja que el acusado dejó en una residencia con una nota manuscrita de tono incriminatorio. En el texto, Routh escribió: "Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".

Estas palabras reforzaron la culpabilidad de Routh, de 59 años, que ya contaba con antecedentes penales y una marcada obsesión con la guerra en Ucrania, al punto de haber viajado a Kiev para intentar unirse a voluntarios extranjeros sin éxito.

¿A qué cargos se enfrenta Routh?

La condena de por vida abarca cinco cargos graves, entre los que destacan el intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un oficial federal y diversos delitos relacionados con la posesión ilegal de armas.

Al conocerse el veredicto de culpabilidad el pasado septiembre, la tensión en la sala escaló cuando el acusado intentó agredirse a sí mismo con un bolígrafo, acción que fue frustrada por la rápida intervención de los guardias de seguridad.