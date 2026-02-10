Atroz tiroteo en una escuela de Canadá deja 10 muertos, entre ellos el atacante: lo que se sabe

Diez personas, incluido un presunto tirador, fueron encontradas muertas después de un tiroteo en una ciudad en el noreste de Canadá, confirmó la policía.

Seis personas fueron encontradas muertas dentro de una escuela secundaria en Tumbler Ridge, dos personas más fueron encontradas muertas en una residencia que se cree está relacionada con el incidente y otra persona murió camino al hospital.

El atacante fue hallado muerto: al parecer, se habría quitado la vida

La policía también dijo que un presunto tirador también fue encontrado muerto por lo que parece ser una lesión autoinfligida, y agregó que no creía que hubiera más sospechosos o una amenaza continua para el público.

Tumbler Ridge es un municipio remoto con una población de alrededor de 2.400 personas ubicado en las estribaciones de las Montañas Rocosas en el norte de Columbia Británica, aproximadamente a 1.155 km (717 millas) al noreste de Vancouver.

Otras 25 personas estaban siendo evaluadas por lesiones en un centro médico local, dijo la policía.

"Todos nuestros pensamientos están con la gente de Tumbler Ridge. He hablado con el alcalde y el diputado local, y estamos ofreciendo a la RCMP cualquier asistencia adicional que necesiten", dijo la ministra de Seguridad Pública de Columbia Británica, Nina Krieger, en un comunicado en X.