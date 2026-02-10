Exfutbolista argentino fue asesinado en pelea callejera: su hermano, principal sospechoso, se entregó

Hay conmoción en el fútbol argentino tras conocerse la muerte del exjugador Lucas Ignacio Pires, quien en el pasado defendió la camiseta de Almirante Brown en la Primera B. Diferentes medios de ese país han indicado que el principal sospechoso es su hermano, Marcos Pires.

De acuerdo a lo reportado por el Diario Olé, este martes 10 de febrero, Marcos se presentó ante las autoridades. En sus declaraciones a la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, reconoció su participación en la riña donde falleció su hermano, pero declarando que no era su intención provocarle la muerte.

Fue una pelea, no lo quise matar.

Cómo ocurrió la pelea que terminó con la muerte de Lucas Pires

El episodio ocurrió el viernes pasado y quedó registrado por una cámara de seguridad, material clave para la investigación judicial. En las imágenes se observa cómo la discusión comenzó con insultos, escaló con el lanzamiento de piedras, continuó con golpes de puño y derivó en una agresión con una botella de vidrio rota, que provocó heridas fatales.

El conflicto se desarrolló en plena vía pública. La agresión con la botella causó cortes profundos en el brazo derecho de Lucas Pires, que alcanzaron una arteria y le provocaron una pérdida de sangre masiva.

El exfutbolista, de 29 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Néstor Kirchner, donde murió horas después como consecuencia de las heridas sufridas.

Almirante Brown lamentó la muerte de Lucas Pires

La noticia tuvo un fuerte impacto en el fútbol de ascenso en Argentina. Almirante Brown, club en el que Lucas Pires jugó durante la temporada 2015-2016 en la Primera B, expresó públicamente su pesar por el fallecimiento del exjugador. Pires no había vuelto a desempeñarse de manera profesional en una liga oficial desde entonces.