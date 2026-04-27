Hombre que disparó en la cena de Trump con periodistas podría enfrentarse a la cadena perpetua

Un tribunal federal de Washington procesó este lunes a Cole Allen, de 31 años, bajo cargos de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump y dos delitos relacionados con armas de fuego.

El acusado, que fue detenido tras intentar vulnerar la seguridad de la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado, 25 de abril, enfrenta una posible condena de cadena perpetua. Pese a la gravedad de los cargos, Allen no se declaró culpable ni inocente durante la audiencia y permanecerá bajo custodia hasta su próxima comparecencia.

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Detalles del ataque registrado durante la cena con periodistas en Washington:

El incidente se produjo en el hotel Washington Hilton en medio del evento. Según la fiscalía, el sospechoso portaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos.

Cámaras de vigilancia registraron el momento en que el hombre intentaba correr a toda velocidad para superar un control de seguridad situado un piso arriba del salón principal.

Aunque se produjo un breve intercambio de disparos donde un agente resultó impactado en su chaleco antibalas sin heridas graves, las autoridades confirmaron que Allen nunca logró acercarse al mandatario ni a los demás invitados.

Allen iba a priorizar su objetivo en la cena de “mayor a menor rango”:

Ante semejante situación, el Servicio Secreto evacuó a Trump de forma inmediata. Tras el arresto, el propio presidente difundió imágenes del sospechoso tendido boca abajo y sin camisa en la alfombra del hotel.

En una entrevista posterior concedida al programa "60 Minutes" de la cadena CBS, al ser consultado sobre el temor a posibles víctimas durante el caos, Trump manifestó: "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco".

La investigación, según declaraciones que entregó el fiscal general encargado Todd Blanche a CBS, sugiere que el sospechoso "apuntaba a miembros de la administración". Esta hipótesis coincide con una información del New York Post sobre un mensaje que Allen habría enviado a su familia antes del ataque, asegurando que sus objetivos serían "priorizados de mayor a menor rango".