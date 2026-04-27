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Murió reconocida influencer: habría sido atropellada por una cantante

La influencer se encontraba saliendo de una fiesta cuando ocurrió el hecho.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
04:59 p. m.
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En las últimas horas se confirmó la muerte de una reconocida influencer que vivía en Londres, Reino Unido.

Se trata de Klaudia Zakrzewska, que era nombrada en las redes sociales como 'KlaudiaGlam' y tenía 32 años.

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El pasado 19 de abril, tras salir de una fiesta, la influencer fue atropellada por un vehículo que estaba siendo conducido por una cantante que participó en el 2013 en un concurso de música y tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro hospitalario.

Sin embargo, su estado fue crítico desde el primer momento y, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, su vida no pudo salvarse.

Esto se sabe de la muerte de Klaudia Zakrzewska, la reconocida influencer que estaba en Londres

Las autoridades han revelado que el accidente aconteció exactamente a la salida de la discoteca Inca, situada en el barrio Soho, en Londres.

Aproximadamente a las 4:30 de la mañana, Klaudia Zakrzewska se disponía a cruzar una calle y fue embestida por un automóvil presuntamente conducido por la cantante Gabrielle Carrington.

Tras el impacto, Klaudia Zakrzewska quedó inconsciente y los médicos del hospital al que fue trasladada confirmaron que tenía muerte cerebral.

Además, a pesar de los tratamientos llevados a cabo, los órganos de la influencer dejaron de responder de manera paulatina.

La Policía de Londres confirmó que la cantante Gabrielle Carrington fue detenida y que le detectaron alcohol en su sangre.

Es así como se encuentra con detención preventiva y, tras comparecer ante un juez, se decidirá su futuro legal.

¿Hubo heridos en el accidente en el que murió la influencer Klaudia Zakrzewska?

Las autoridades que atendieron el caso también han revelado que Klaudia Zakrzewska no fue la única persona embestida, sino que hubo otras dos personas heridas.

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El primero fue un señor de 59 años, que sufrió heridas que también necesitaron de atención médica inmediata.

Además, la segunda fue una mujer que, a raíz del impacto, resultó con la muñeca lesionada.

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