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La exorbitante cifra que le costaría a Venezuela pagar la defensa de Maduro

Nicmer Evans, un conocido politólogo venezolano, cuestionó la decisión de Estados Unidos.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
07:17 p. m.
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La larga espera de Nicolás Maduro terminó. Finalmente, Estados Unidos permitió que el régimen de Venezuela pague su defensa durante el histórico juicio posterior a su caída en la madrugada del 3 de enero de 2026.

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Hace varias semanas, el abogado que lo representa, Barry Pollack, solicitó que los cargos fueran desestimados por inconvenientes en el pago de honorarios. Si bien el 9 de enero se había concedido una excepción a las sanciones, horas después se revocó.

Estados Unidos autorizó el uso de recursos públicos

En ese orden de ideas, Pollack aseguró que, si la justicia no le permitía al régimen financiar los costos del proceso, se estaría incurriendo en una falta en el proceso, yendo en contravía de la Constitución.

El juez Alvin Hellesterin no dio luz verde a la solicitud y continuó con la segunda audiencia. Pues bien, el Departamento del Tesoro se pronunció hace pocas horas y permitió que los abogados sean pagados por el régimen bajo ciertas condiciones.

Las licencias son validadas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros): “Que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026 y que los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”.

Los expertos cuestionan

NTN24 conversó con Nicmer Evans, politólogo y expreso político venezolano, quien expresó su rechazo con la decisión: “Hay una gran discusión en este momento en la gran mayoría del pueblo venezolano al enterarnos de que será por parte del dinero de los tributos de los venezolanos que se extraerá el dinero para el pago de la defensa”.

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Aseguró que durante los años del régimen y siendo perseguido, nunca tuvo derecho a juicio justo y representación judicial. También afirmó que los costos de los honorarios de Maduro serían de aproximadamente 100 millones de dólares.

El Estado no debería asumir ningún tipo de responsabilidad en cuanto a los cargos que representan el hecho de la defensa de Nicolás Maduro y mucho menos de Cilia Flores.

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