Ataque en Nigeria: bandas armadas asesinan a un hombre y secuestran a 18 mujeres y niños

La violencia de los llamados “bandidos” vuelve a golpear al noroeste de Nigeria, esta vez en la aldea de Birnin Zarma.

Foto: archivo Noticias RCN

AFP

septiembre 13 de 2025
05:45 p. m.
La violencia en el noroeste de Nigeria volvió a cobrar víctimas. Fuentes locales confirmaron que un grupo de hombres armados, conocidos como “bandidos”, irrumpió al amanecer del viernes en la aldea de Birnin Zarma, en el estado de Zamfara, dejando un hombre muerto y al menos 18 mujeres y niños secuestrados.

El ataque ocurrió hacia las 5:00 de la mañana, mientras los pobladores se preparaban para las oraciones matutinas. Según Ibrahim Bello, residente de la zona, los atacantes ingresaron a la vivienda de un agricultor identificado como Garba Gambo, a quien asesinaron de un disparo. Su esposa resultó herida antes de que los criminales obligaran a un grupo de mujeres y niños a abandonar la aldea bajo amenaza.

Tropas sin posibilidad de reacción inmediata

De acuerdo con testimonios recogidos, los responsables serían parte de las bandas de secuestradores y ladrones de ganado que operan desde campamentos en el distrito vecino de Anka, en medio de los bosques que han servido como refugio a estos grupos durante años.

“Los bandidos secuestraron a 18 mujeres y niños después de matar a un agricultor y herir a su esposa”, confirmó Lawal Umar, habitante de la cercana localidad de Bukkuyum.

Aunque las fuerzas militares tienen presencia en la zona, no pudieron acudir en defensa de la comunidad. La crecida del río que separa a Bukkuyum de Birnin Zarma impidió el paso de las tropas, pues no había botes disponibles para el cruce.

Hasta este sábado, los habitantes de la aldea —ubicada a 170 kilómetros de la capital estatal, Gusau— aseguraban no haber recibido ninguna exigencia de rescate por parte de los captores.

Los secuestros masivos por parte de estas bandas criminales son frecuentes en el norte y centro de Nigeria. Apenas el mes pasado, 15 personas —la mayoría mujeres y niños— murieron ahogadas tras volcarse la embarcación en la que huían de un ataque similar en el distrito de Gummi.

El gobierno nigeriano sigue enfrentando enormes retos para contener a estos grupos, cuya violencia mantiene en zozobra a cientos de comunidades rurales.

