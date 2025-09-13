“Tengo la obligación de hacerlo”: Trump promete asistir al funeral del comentarista asesinado Charlie Kirk

En conversación con medios estadounidenses, antes de abordar un avión hacia Nueva York, el presidente Donald Trump informó que, aunque no se conocen detalles sobre el funeral del comentarista político Charlie Kirk, asistirá a la ceremonia:

“Cuando sea, iré (…) Me han pedido que vaya y creo que tengo la obligación de hacerlo”, comentó este viernes, luego de que el cuerpo de Kirk, baleado en un debate universitario, llegara a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente J. D. Vance, el Air Force Two.

El mismo Vance ayudó a cargar el ataúd, junto con personal militar, y lo transportaron a la capilla funeraria Hansen Mortuary Chapel, en la zona norte de la capital del estado.

Estadounidenses han estado rindiéndole homenaje a Kirk, en medio de un ambiente de luto:

Mientras el féretro de Krik era escoltado por las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el sur de Phoenix, sus seguidores se congregaron en la sede de Turning Point USA, el grupo para jóvenes conservadores que ayudó a fundar para difundir sus ideas sobre política, religión y familia.

No por nada en el culto Dream City al que solía asistir realizó una misa en su memoria en la que fue descrito como “un apasionado y una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica”.

La Casa Blanca estaría planeando un funeral de estado en su honor, pero esta información aún no ha sido confirmada.

Asesino de Kirk fue descrito como un estudiante brillante y respetuoso: su familia votaba a los republicanos

Luego de que el presunto asesino fuera capturado, tras un operativo de búsqueda de 33 horas, autoridades estadounidenses revelaron que se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años, inscrito en el programa de electricidad de una escuela técnica, que tenía en mente entregarse, luego de tener una conversación con su padre.

Quienes llegaron a conocerlo, no entienden por qué planeó el asesinato y es que, de acuerdo con sus compañeros de clase, “él era el estudiante ideal (…) tranquilo, respetuoso, bastante reservado, pero muy, muy inteligente (…) Siempre pensé que se convertiría en un empresario o en un CEO”.

Sin embargo, detalles de la investigación revelados por el gobernador de Utah, Spencer Cox, sugieren que Tyler se habría politizado los últimos meses, llegando, incluso, a comentar en su familia que Charlie Kirk “estaba lleno de odio” y a marcar sus balas con consignas, como "¡Hey, fascista, atrápala!" o "Bella ciao".