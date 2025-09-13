CANAL RCN
Internacional

“Tengo la obligación de hacerlo”: Trump promete asistir al funeral del comentarista asesinado Charlie Kirk

Kirk fue asesinado en medio de un debate al aire libre en la Universidad del Valle de Utah, bajo una dinámica a la que bautizó "Demuéstrame que estoy equivocado".

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
11:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En conversación con medios estadounidenses, antes de abordar un avión hacia Nueva York, el presidente Donald Trump informó que, aunque no se conocen detalles sobre el funeral del comentarista político Charlie Kirk, asistirá a la ceremonia:

“Cuando sea, iré (…) Me han pedido que vaya y creo que tengo la obligación de hacerlo”, comentó este viernes, luego de que el cuerpo de Kirk, baleado en un debate universitario, llegara a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente J. D. Vance, el Air Force Two.

¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador afín a Trump que fue asesinado en Utah?
RELACIONADO

¿Quién era Charlie Kirk, activista conservador afín a Trump que fue asesinado en Utah?

El mismo Vance ayudó a cargar el ataúd, junto con personal militar, y lo transportaron a la capilla funeraria Hansen Mortuary Chapel, en la zona norte de la capital del estado.

Estadounidenses han estado rindiéndole homenaje a Kirk, en medio de un ambiente de luto:

Mientras el féretro de Krik era escoltado por las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el sur de Phoenix, sus seguidores se congregaron en la sede de Turning Point USA, el grupo para jóvenes conservadores que ayudó a fundar para difundir sus ideas sobre política, religión y familia.

No por nada en el culto Dream City al que solía asistir realizó una misa en su memoria en la que fue descrito como “un apasionado y una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica”.

La Casa Blanca estaría planeando un funeral de estado en su honor, pero esta información aún no ha sido confirmada.

"Atrápala": hallan extraños mensajes grabados en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk
RELACIONADO

"Atrápala": hallan extraños mensajes grabados en las balas del presunto asesino de Charlie Kirk

Asesino de Kirk fue descrito como un estudiante brillante y respetuoso: su familia votaba a los republicanos

Luego de que el presunto asesino fuera capturado, tras un operativo de búsqueda de 33 horas, autoridades estadounidenses revelaron que se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años, inscrito en el programa de electricidad de una escuela técnica, que tenía en mente entregarse, luego de tener una conversación con su padre.

Quienes llegaron a conocerlo, no entienden por qué planeó el asesinato y es que, de acuerdo con sus compañeros de clase, “él era el estudiante ideal (…) tranquilo, respetuoso, bastante reservado, pero muy, muy inteligente (…) Siempre pensé que se convertiría en un empresario o en un CEO”.

Sin embargo, detalles de la investigación revelados por el gobernador de Utah, Spencer Cox, sugieren que Tyler se habría politizado los últimos meses, llegando, incluso, a comentar en su familia que Charlie Kirk “estaba lleno de odio” y a marcar sus balas con consignas, como "¡Hey, fascista, atrápala!" o "Bella ciao".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Conmoción: cantante e influencer fue asesinado al frente de la casa de su abuela

Asia

Sushila Karki se convierte en la primera mujer jefa de gobierno en Nepal: el país vuelve a la calma

Estados Unidos

Embajador en Washington defiende el trabajo de Colombia para la certificación

Otras Noticias

Vuelta a España

Vuelta a España 2025: ¡Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 20!

¿Qué cambios hubo en la clasificación de los ciclistas colombianos tras la etapa 20? Descubra los detalles.

Transmilenio

Maquina con la que se construye el metro de Bogotá dejó sin techo a un Transmilenio: pasajeros resultaron heridos

El incidente se registró sobre la troncal de la avenida NQS. Los afectados fueron trasladados de emergencia a clínicas cercanas.

Apple

¿En qué se diferencian el iPhone 17 Pro y el iPhone 16 Pro?

Estados Unidos

Alertan que descertificación de Estados Unidos a Colombia generaría pérdidas millonarias

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura