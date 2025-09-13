En imágenes: así fue la explosión registrada en un bar de Madrid que deja numerosos heridos

Al menos 25 personas resultaron heridas en un bar de Madrid, el sábado 13 de septiembre y tres de ellas se encuentran heridas de gravedad, según informaron los servicios de emergencias, tras registrar una explosión que terminó destruyendo el establecimiento de la capital española.

Medios locales señalaron que la explosión se debió a una fuga de gas al interior del establecimiento; sin embargo, esta versión aún debe ser confirmada por las autoridades.

En una actualización realizada por los servicios de emergencia de Madrid en la red social X (antes Twitter) se dio a conocer que los bomberos trabajan en retirar los escombros del bar, ubicado en el barrio de Vallecas, al este de la ciudad.

Imágenes de la explosión se han venido compartiendo en redes:

En un vídeo que circula en redes sociales, se puede ver el techo parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo.

Equipos médicos y de protección civil atendieron a los heridos e informaron que tres de ellos están "graves" y otros dos, "potencialmente grave", según informaron.

Al lugar, según añadieron los servicios de emergencia, se movilizaron perros rastreadores y drones para hacer un rastreo.

¿Qué dicen las autoridades madrileñas?

Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, insistió que todavía es demasiado "pronto para aventurar cuál ha podido ser la causa de esa explosión" que se sintió con gran fuerza, según Fernando Sánchez, habitante del sector.

En declaraciones entregadas a la televisión pública RTVE, recordó que el momento en el que sintió la detonación: "Estábamos en casa, hemos sentido la explosión y enseguida hemos salido corriendo, pensando qué es lo que podía haber pasado y cuando hemos llegado allí, pues la verdad era un caos, la gente por medio intentando mover coches".

Sanz declaró a los periodistas que se descartaba que hubiera personas atrapadas bajo los cascotes. Los residentes de nueve viviendas que formaban parte del edificio tendrán que "ser realojados durante al menos algunos días", añadió.