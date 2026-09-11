25 años del atentado contra las Torres Gemelas: cronología del hecho que sacudió al mundo

La historia de la humanidad cambió para siempre el 11 de septiembre de 2001, el día que se vio el que quizás ha sido el atentado terrorista más impactante de todos los tiempos.

El escenario, una de las ciudades más importantes del planeta; Nueva York. El objetivo fueron las Torres Gemelas, símbolo estadounidense en pleno Manhattan y punto donde miles de personas caminaban en el día.

Los cuatro aviones secuestrados

El Museo Memorial 9/11 presenta una línea de tiempo detallada con el minuto a minuto de lo ocurrido. A las 5:45 a. m., los secuestradores Mohamed Atta y Abdul Aziz al-Omari pasaron los controles de seguridad en el aeropuerto de Portland para tomar el vuelo 11 de American Airlines con destino a Boston. En el avión había otros tres criminales.

A las 7:59 a. m. despegó el avión con 11 tripulantes, 76 pasajeros y los cinco secuestradores. En Boston, estaba la aeronave de United Airlines con el vuelo 175 con destino a Los Ángeles. Había cinco secuestradores también y su despegue fue a las 8:15 a. m.

La primera llamada de alerta fue a las 8:19 a. m., momento en el que la tripulación del vuelo 11 informa sobre el secuestro del avión.

Un minuto después, a las 8:20 a. m., se dio el despegue del vuelo 77 de American Airlines desde el aeropuerto internacional Washington Dulles hacia Los Ángeles. Había 53 pasajeros y cinco secuestradores.

Sobre las 8:24 a. m., se complicó la situación en el vuelo 11, dado que los secuestradores confirmaron que tenían bajo su control la ruta del avión. Seis minutos después, a las 8:30 a. m., las Torres Gemelas abren sus puertas.

Las dos horas y media más caóticas

A las 8:42 a. m., comenzó el recorrido del vuelo 93 de United Airlines tras un retraso habitual. El ataque se comenzó a condensar a las 8:46 a. m., momento exacto en el que el vuelo 11, el primero en ser secuestrado, se chocó con la Torre Norte.

Llegada las 9:00 a.m. y en medio del caos, se supo que el vuelo 175 también había sido secuestrado. Por eso, se ordenó evacuar la Torre Sur; pero tres minutos después, a las 9:03 a.m., este segundo avión impactó con la estructura, imágenes grabadas por todos los noticieros del mundo.

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El vuelo 77 fue secuestrado a las 9:12 a. m. y llega al Pentágono. Para ese momento, el país entero estaba en alerta máxima sin entender bien qué estaba ocurriendo. A las 9:58 a. m., se conoció que el vuelo 93 estaba en las mismas condiciones.

La Torre Sur colapsó a las 9:59 a. m., una parte del Pentágono cayó a las 10:15 a. m. y a los 13 minutos siguientes, a las 10:28 a. m., cae la Torre Norte.

Entre las 7:59 a. m., hora del despegue del primer vuelo, y las 10:28 a. m. pasaron dos horas y media aproximadamente. Durante ese tiempo, se llevó a cabo este ataque terrorista que, aunque ocurrió hace 25 años, sigue dejando heridas en la población estadounidense.