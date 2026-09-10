Rescatan a ocho personas secuestradas por el Cartel Jalisco Nueva Generación

Las autoridades mexicanas rescataron a ocho personas que habrían sido reclutadas por la fuerza por el crimen organizado, durante un operativo realizado en una finca del estado de Jalisco que, según la Fiscalía, funcionaba como una clínica clandestina vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Rescatan a personas secuestradas en México

El inmueble fue localizado en medio de una investigación por la desaparición de un joven de 20 años, quien fue visto por última vez a finales de julio, cuando salió de su vivienda en un taxi para acudir a una finca tras recibir una supuesta oferta de trabajo.

Las autoridades difundieron imágenes del lugar, que presentaba condiciones precarias. En su interior había colchones en el suelo, ventiladores, paredes deterioradas e imágenes relacionadas con la Santa Muerte, además de una gorra con la imagen de Jesús Malverde, conocido popularmente en México como una figura asociada al narcotráfico.

Víctimas tenían lesiones

El fiscal de Jalisco, Salvador González, explicó que el sitio era utilizado para mantener a personas reclutadas por organizaciones criminales que resultaban heridas durante las actividades que eran obligadas a realizar.

“Operaba como sitio para resguardar personas reclutadas por el crimen organizado”, explicó el funcionario.

De acuerdo con las autoridades, dos de las ocho personas rescatadas utilizaban muletas, mientras que otras presentaban dispositivos médicos, entre ellos clavos utilizados para sus tratamientos. González señaló que todas se encontraban privadas de la libertad.

Durante el operativo también fueron detenidas seis personas que presuntamente estaban encargadas de custodiar el lugar.

Falsas ofertas de empleo, una vía de reclutamiento

El caso vuelve a poner el foco sobre las estrategias utilizadas por grupos criminales para captar jóvenes en México. Entre ellas están las falsas ofertas laborales difundidas a través de redes sociales.

La investigación que permitió encontrar la finca comenzó precisamente por la desaparición de un joven que habría acudido a una supuesta oportunidad de empleo antes de perder contacto con sus familiares.

La situación ha llevado a las autoridades mexicanas a prestar especial atención a este tipo de publicaciones.

La semana pasada, el Gobierno federal informó que había inhabilitado más de 1.700 perfiles y cuentas en redes sociales utilizados para difundir falsas ofertas de trabajo dirigidas a jóvenes con el propósito de incorporarlos a actividades del crimen organizado.