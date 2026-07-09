Estados Unidos ve avances para retomar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

Los recientes encuentros entre representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania abrieron una nueva posibilidad para intentar destrabar las negociaciones que buscan poner fin a la guerra, que comenzó en 2022 con la invasión rusa.

Rusia y Ucrania podrían retomar negociaciones de paz

Steve Witkoff, uno de los enviados estadounidenses encargados de las gestiones diplomáticas, calificó como positivos los contactos desarrollados durante el fin de semana en Moscú y Kiev y aseguró que podrían llevar a una nueva ronda de conversaciones entre los tres países.

Witkoff y Jared Kushner se reunieron el domingo en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Durante el encuentro, los emisarios estadounidenses le transmitieron detalles de la reunión que habían sostenido un día antes con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Los representantes de Washington también sostuvieron conversaciones con delegados de Alemania, Francia y Reino Unido, países que han acompañado de cerca el proceso diplomático relacionado con la guerra.

A través de su cuenta en X, Witkoff aseguró que hubo avances importantes y señaló que existe disposición para organizar nuevas conversaciones en formato trilateral, es decir, con la participación de Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Rusia no descarta una nueva mesa de negociación

Desde Moscú también hubo señales de apertura. El Kremlin afirmó que no descarta retomar un esquema de conversaciones entre los tres países, aunque aclaró que todavía no existen fechas ni un lugar definidos.

Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, señaló que cualquier intento de diálogo puede representar un avance hacia la paz y destacó el trabajo realizado por los negociadores estadounidenses.

Mientras tanto, Zelenski indicó que ya se reunió con su equipo para analizar los siguientes pasos y preparar nuevos encuentros y contactos diplomáticos.

La visita de Witkoff y Kushner a Kiev fue especialmente significativa porque se trató de su primer viaje a la capital ucraniana desde el inicio de este conflicto.

¿Por qué siguen estancadas las negociaciones?

Pese a las señales de acercamiento, todavía existen importantes diferencias entre Moscú y Kiev. Uno de los principales obstáculos es el futuro del Donbás, una región del este de Ucrania que Rusia reclama conservar como parte de cualquier eventual acuerdo de paz.

Las delegaciones rusa y ucraniana se reunieron por última vez en febrero en Ginebra, en un proceso impulsado por Estados Unidos. Sin embargo, aquellas conversaciones terminaron sin un acuerdo sobre las cuestiones territoriales que mantienen enfrentados a los dos gobiernos.

A esto se suma que los esfuerzos diplomáticos promovidos por Washington han perdido impulso durante los últimos meses, mientras la administración de Donald Trump ha concentrado parte de su atención en el conflicto entre Israel e Irán.

Mientras se habla de nuevas conversaciones, los combates continúan. Naciones Unidas estima que al menos 15.000 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión, aunque advierte que el número real podría ser mucho mayor. Si se incluyen las bajas militares, el saldo asciende a cientos de miles de víctimas.

El conflicto también ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares y ha causado graves daños a la economía y a la infraestructura de Ucrania.

Uno de los escenarios que más preocupación genera actualmente es el uso de drones. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su alarma por los reportes sobre sistemas de drones capaces de atacar objetivos sin intervención humana directa y pidió avanzar hacia una prohibición de este tipo de armas.

Al mismo tiempo, Ucrania ha intensificado sus ataques contra territorio ruso, en un intento por aumentar la presión sobre Moscú y llevarlo nuevamente a la mesa de negociaciones.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.