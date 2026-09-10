Nubank se expande a EE. UU. y prepara transferencias con Colombia

Nu inició operaciones en Estados Unidos y anunció una nueva cuenta multidivisa que permitirá mover dinero entre más de 35 países. La expansión también tendrá un componente clave para Colombia: los clientes de Nu US podrán enviar recursos hacia cuentas de cualquier banco conectado a Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del país.

El anuncio fue realizado este jueves 10 de septiembre por David Vélez, fundador y CEO de Nu, y Cristina Junqueira, cofundadora y CEO de Nu US, durante un evento en Miami. La llegada al mercado estadounidense ocurre 13 años después del nacimiento de la compañía en Brasil.

¿Cómo funcionarán las transferencias de Nu hacia Colombia?

Uno de los principales objetivos de Nu es conectar su operación estadounidense con los sistemas de pagos inmediatos de América Latina. En el caso colombiano, la compañía utilizará Bre-B para facilitar la recepción de dinero enviado desde Estados Unidos.

David Vélez explicó que los clientes de Nu US podrán enviar recursos no solamente a personas que tengan productos de Nu, sino también a usuarios de otras entidades financieras que hagan parte de los sistemas de pagos inmediatos de cada país.

“Van a poder enviar dinero a cualquier Pix en Brasil, cualquier Bre-B en Colombia y cualquier Clave en México, de cualquier banco, no solamente de Nu”, explicó el empresario durante un encuentro con periodistas.

La apuesta busca que una transferencia internacional tenga una experiencia similar a la de un envío local, con costos mínimos, según explicó la compañía.

Para Colombia, esto abre una posibilidad relevante en un mercado donde las remesas provenientes del exterior tienen un peso importante para miles de hogares.

¿Qué es Nu Global y por qué llega a Estados Unidos?

Junto con el inicio de sus operaciones estadounidenses, Nu presentó Nu Global, una cuenta digital multidivisa dirigida principalmente a personas que tienen vínculos financieros con diferentes países.

El producto permitirá mover dinero de manera rápida y sin comisiones entre más de 35 países, de acuerdo con la información entregada por la compañía. La propuesta apunta a consumidores que trabajan, estudian, viajan o mantienen compromisos económicos en distintos mercados.

La expansión representa un paso importante para Nu, que ya supera los 140 millones de clientes en América Latina. Brasil continúa siendo su principal mercado, mientras que en México la compañía asegura ser el mayor banco digital.

En Colombia, Nu también ha ganado terreno en los últimos años. La entidad asegura ser la cuarta institución financiera del país por depósitos y liderar el crecimiento y la emisión de tarjetas de crédito.

El movimiento hacia Estados Unidos llega además en un momento de fuerte crecimiento para la compañía. Nu reportó una utilidad neta trimestral superior a 1.000 millones de dólares y un rendimiento sobre el capital superior al 32 %.

Ahora la compañía buscará trasladar ese modelo al mayor mercado financiero del mundo. Para Vélez, incluso una participación pequeña en Estados Unidos podría tener un impacto significativo en el crecimiento futuro de Nu.