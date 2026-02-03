CANAL RCN
Internacional Video

Siguen los bombardeos sobre Teherán y la respuesta de Irán contra Israel y bases estadounidenses

El conflicto en Medio Oriente se agudiza tras la caída del ayatolá Alí Jamenei, en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
07:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sigue la escalada violenta en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los cuales cobraron la vida del líder supremo, Alí Jamenei.

Ahora, el contraataque de Irán tiene como objetivo a Israel, bases militares y diplomáticas estadounidenses, así como países aliados en la región. Al menos 550 personas han muerto entre la ofensiva de occidente y la respuesta de Irán.

Trump anunció represalias contra Irán por el asesinato de tres militares de Estados Unidos
RELACIONADO

Trump anunció represalias contra Irán por el asesinato de tres militares de Estados Unidos

El ataque, que inició el sábado 28 de febrero, podría extenderse por varias semanas, según ha asegurado Donald Trump. Este lunes 2 de marzo se escucharon fuertes explosiones en Teherán, Tel Aviv y varios países del Golfo.

Gobierno libanés pide a Hezbolá que entregue las armas

En el Líbano también se han reportado bombardeos, luego de que Hezbolá reconociera haber lanzado cohetes y drones contra suelo israelí, en represalia por la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

A raíz de esto, el gobierno libanés ha prohibido las actividades militares del movimiento proiraní, pidiéndole que entregue sus armas al Estado y se limite únicamente a acciones políticas.

Por ahora, aerolíneas en todo el mundo continúan con la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente, dejando a miles de viajeros varados.

Rusia, por su parte, aseguró que está en contacto permanente con el liderazgo iraní, sobre lo que ha denominado una “agresión absoluta” sobre Teherán.

RELACIONADO

El contraataque de Irán

En la mañana de este lunes, los Guardianes de la Revolución afirmaron que lanzaron misiles contra la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contra la sede del comandante de la fuerza aérea.

En Omán se registró una persona muerta tras el ataque con drones contra un petrolero, a 52 millas náuticas de la costa de Mascate.

Asimismo, la base británica de Chipre fue evacuada tras la activación de las alarmas por la amenaza de drones iraníes.
Entretanto, los precios del petróleo y el gas se siguen disparando, mientras que las bolsas caen debido al bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Papa León XIV inaugurará la Sagrada Familia en Barcelona: esta es la fecha

Donald Trump

Trump anunció represalias contra Irán por el asesinato de tres militares de Estados Unidos

México

Así es como Ciudad de México utiliza toneladas de cabello para limpiar sus aguas

Otras Noticias

La casa de los famosos

“Cláveme una demanda”: discusión se sale de control en La Casa de los Famosos

Tras la más reciente eliminación, los participantes protagonizaron una polémica discusión que involucró temas personales en el juego.

Bogotá

Brutal ataque con cuchillo contra niña de 11 años en Bogotá: su caso se dilata en la justicia

La madre de la menor cuestiona que el caso haya sido catalogado como “lesiones personales agravadas”, el cual considera que lo convierte en un delito de menor gravedad.

Trabajo

¡Ojo trabajadores! Las 10 razones legales por las que lo pueden despedir

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la derrota de Nacional y empate del Cali

Cuidado personal

Tomar colágeno no desaparece las arrugas, según reciente investigación