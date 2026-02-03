Siguen los bombardeos sobre Teherán y la respuesta de Irán contra Israel y bases estadounidenses

Sigue la escalada violenta en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los cuales cobraron la vida del líder supremo, Alí Jamenei.

Ahora, el contraataque de Irán tiene como objetivo a Israel, bases militares y diplomáticas estadounidenses, así como países aliados en la región. Al menos 550 personas han muerto entre la ofensiva de occidente y la respuesta de Irán.

El ataque, que inició el sábado 28 de febrero, podría extenderse por varias semanas, según ha asegurado Donald Trump. Este lunes 2 de marzo se escucharon fuertes explosiones en Teherán, Tel Aviv y varios países del Golfo.

Gobierno libanés pide a Hezbolá que entregue las armas

En el Líbano también se han reportado bombardeos, luego de que Hezbolá reconociera haber lanzado cohetes y drones contra suelo israelí, en represalia por la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

A raíz de esto, el gobierno libanés ha prohibido las actividades militares del movimiento proiraní, pidiéndole que entregue sus armas al Estado y se limite únicamente a acciones políticas.

Por ahora, aerolíneas en todo el mundo continúan con la suspensión de vuelos hacia Medio Oriente, dejando a miles de viajeros varados.

Rusia, por su parte, aseguró que está en contacto permanente con el liderazgo iraní, sobre lo que ha denominado una “agresión absoluta” sobre Teherán.

El contraataque de Irán

En la mañana de este lunes, los Guardianes de la Revolución afirmaron que lanzaron misiles contra la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contra la sede del comandante de la fuerza aérea.

En Omán se registró una persona muerta tras el ataque con drones contra un petrolero, a 52 millas náuticas de la costa de Mascate.

Asimismo, la base británica de Chipre fue evacuada tras la activación de las alarmas por la amenaza de drones iraníes.

Entretanto, los precios del petróleo y el gas se siguen disparando, mientras que las bolsas caen debido al bloqueo del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.