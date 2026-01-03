CANAL RCN
Internacional

Reino Unido autoriza uso de sus bases para ataques defensivos contra Irán

La postura británica se enmarca en una declaración conjunta emitida este mismo domingo junto a Alemania y Francia.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 01 de 2026
05:48 p. m.
El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este domingo que aceptó que Estados Unidos utilice bases militares en territorio británico para lanzar ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente laborista subrayó que el Reino Unido no participará en operaciones ofensivas. "Irán está aplicando una estrategia de tierra quemada, por lo que apoyamos la autodefensa colectiva de nuestros aliados y nuestro pueblo en la región", declaró.

Decisión deliberada de no participar en ofensivas

Starmer precisó que la exclusión de su país en ataques directos contra Irán fue una decisión consciente, al considerar que "la mejor manera de avanzar para la región y para el mundo es una solución negociada".

Europa se alinea en medidas defensivas

La postura británica se enmarca en una declaración conjunta emitida este mismo domingo junto a Alemania y Francia, en la que los tres países europeos manifestaron su disposición a adoptar medidas defensivas frente a Irán para proteger sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

