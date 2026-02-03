Trump anunció represalias contra Irán por el asesinato de tres militares de Estados Unidos

Donald Trump anunció que Estados Unidos responderá con contundencia a la muerte de tres militares estadounidenses asesinados durante enfrentamientos armados en medio del conflicto con Irán.

El mandatario aseguró que su país “vengará” estas muertes y lanzó una dura advertencia directa contra la Guardia Revolucionaria de Irán, a quienes pidió bajar las armas o "serán asesinados"

Las declaraciones se dieron tras confirmarse las primeras bajas estadounidenses en el segundo día de ataques dirigidos a Irán.

Trump afirmó que fuerzas de su país destruyeron el cuartel general de los Guardianes de la Revolución, una de las estructuras militares más influyentes de Irán, señalada por Washington como una organización terrorista.

En un mensaje difundido en video, el mandatario calificó los hechos como un ataque directo contra la estabilidad global y aseguró que la ofensiva no se detendrá hasta neutralizar lo que considera una amenaza contra la civilización.

Donald Trump promete venganza por militares asesinados en Irán

“Tristemente, habrá más antes de que esto acabe”, expresó Trump al referirse al conflicto armado. No obstante, enfatizó que Estados Unidos vengará la muerte de sus soldados y que la respuesta será “el golpe más devastador” contra los grupos que, según sus palabras, libran una guerra contra el orden mundial.

El presidente fue más allá y lanzó un ultimátum público a los integrantes de la Guardia Revolucionaria, al ejército iraní y a las fuerzas policiales del país persa.

Urjo una vez más a que depongan sus armas. Si lo hacen, recibirán inmunidad completa. De lo contrario, se enfrentarán a una muerte segura, afirmó.

Estas declaraciones marcan una nueva escalada en la tensión entre Washington y Teherán, en un conflicto que ha ido aumentando de intensidad y que genera preocupación en la comunidad internacional por el riesgo de una confrontación regional de mayores proporciones.

Guerra entre Estados Unidos e Irán eleva tensión internacional

La promesa de venganza de Trump se produce en un contexto de creciente inestabilidad en Medio Oriente. Analistas advierten que este tipo de mensajes endurece aún más el escenario diplomático y reduce las posibilidades de una salida negociada a corto plazo.

Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización, dijo Trump.

Aunque el mandatario estadounidense insiste en que su objetivo es proteger a sus tropas y restaurar el orden, organizaciones internacionales han expresado inquietud por el impacto humanitario del conflicto y por el posible aumento de víctimas civiles y militares.

Mientras tanto, la Casa Blanca no ha entregado detalles adicionales sobre nuevas operaciones, pero dejó claro que cualquier ataque contra fuerzas estadounidenses tendrá una respuesta inmediata. La muerte de los tres militares ha sido presentada por Trump como una línea roja que no quedará sin castigo.