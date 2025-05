Avanza el juicio contra ‘Diddy’ Combs: así transcurrió en la última semana

Los ojos del espectáculo estadounidense están centrados en ‘Puff Daddy’. El magnate se encuentra ante los estrados judiciales por las numerosas acusaciones en su contra.

Durante los últimos días, la expareja de ‘Diddy’, Casandra Ventura, acudió ante el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York y entregó su testimonio, el cual marca el inicio de los señalamientos.

¿En qué va el juicio contra ‘Diddy’?

Ante el jurado, ‘Cassie’ aseguró que Combs la violó, golpeó y obligó a participar en fiestas sexuales que calificó como degradantes con llenas de droga. Aquellos encuentros conocidos como ‘freaks-offs’, duraron más de una década.

A Ventura le preguntaron sobre el acuerdo al que llegó años atrás con ‘Diddy’ por 20 millones de dólares. Además, se refirió sobre los $10 millones que recibió por otro acuerdo logrado con el productor.

“Devolvería ese dinero si nunca hubiera tenido que participar en esos 'freak-offs’. Me preocupaba mi seguridad. Me preocupaba mi carrera. Pero también estaba enamorada de él, así que me preocupaba que no quisiera estar conmigo”, declaró ‘Cassie’, quien aseguró haber sido presionada en varias ocasiones por ‘Diddy’.

¿De qué se le acusa?

El escándalo contra Combs empezó hace un par de años, cuando se empezaron a conocer las primeras acusaciones. Justamente Ventura empezó con la cadena de demandas.

Ambos se conocieron en 2005, cuando ‘Diddy’ tenía 37 años y ‘Cassie’ 19. Durante varios años de relación, ella asegura haber sido víctima de las agresiones del cantante, quien presuntamente la golpeaba. Si bien se llegó a un acuerdo, esto permitió que otras personas alzaran su voz.

Con el paso de los meses, se fueron conociendo más demandas. Esto hizo que ‘Diddy’ fuera capturado y sin la posibilidad de pagar la fianza. El número de víctimas asciende a 100.