Alarma en Estados Unidos: Avión sufre fuerte accidente en el Aeropuerto de Miami

Un avión de carga Boeing 767 operado para el servicio de logística Amazon Prime Air protagonizó un severo incidente al salirse de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), provocando un incendio y una intensa movilización de los cuerpos de rescate y emergencia locales.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades de aviación y los cuerpos de bomberos del condado de Miami-Dade, la aeronave perdió el control tras tocar tierra, saliéndose de los límites de la pista principal e impactando estructuras del perímetro.

Como consecuencia del violento impacto, el avión sufrió severos daños mecánicos, perdiendo una de sus alas antes de estallar en llamas. Una densa columna de humo negro se elevó rápidamente sobre el perímetro del aeropuerto, lo que generó momentos de tensión tanto dentro de las instalaciones como en las avenidas aledañas.

Varios usuarios en redes sociales registraron el fuerte accidente que se dio en las últimas horas en el Aeropuerto de Miami.

Los equipos del Departamento de Bomberos y Rescate del Aeropuerto Internacional de Miami acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Equipados con unidades de respuesta rápida y espuma contra incendios de alta densidad, las cuadrillas lograron sofocar el fuego y contener el derrame de combustible para evitar una detonación mayor en los tanques de la aeronave.

A diferencia de los vuelos comerciales de pasajeros, la tripulación de este tipo de operaciones de carga suele estar limitada al piloto y al copiloto. Tras el incidente, los cuerpos de emergencia priorizaron la evaluación médica de la tripulación a bordo y la puesta en resguardo de la zona afectada para evitar cualquier riesgo secundario en las operaciones aeroportuarias.

El accidente causó la suspensión temporal de los despegues y aterrizajes en las pistas adyacentes del Aeropuerto Internacional de Miami, generando retrasos significativos y el desvío de varios vuelos hacia aeropuertos alternos de la región de Florida.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) enviaron inspectores a la escena para iniciar una investigación exhaustiva sobre las causas exactas de la falla, evaluando factores como posibles averías mecánicas en el sistema de frenado, condiciones meteorológicas en la aproximación o un error en la maniobra de aterrizaje.