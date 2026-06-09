Delincuentes ingresaron y saquearon la casa del Concejal Rolando González en Bogotá: esto contó

El concejal de Bogotá Rolando Alberto González García denunció un nuevo episodio de inseguridad que, esta vez, ocurrió dentro de su propia vivienda, ubicada en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con el relato entregado por el cabildante, regresó a su apartamento después de cumplir con una extensa jornada laboral y encontró el inmueble completamente alterado. Según indicó, delincuentes habrían ingresado a la vivienda y se llevaron varios elementos personales.

González hizo pública la situación a través de su cuenta de X, donde manifestó su preocupación por el hecho y cuestionó las condiciones de seguridad en la capital.

¿Qué se sabe del robo a la vivienda del concejal de Bogotá, Rolando González?

Según la Policía Nacional, durante la noche una patrulla de vigilancia del sector de El Nogal recibió una alerta de la central de radio sobre un posible hurto al interior de una vivienda.

Al llegar al inmueble, los uniformados encontraron que una de las ventanas había sido violentada. Esta sería, de acuerdo con las primeras verificaciones, la vía utilizada por los responsables para ingresar al apartamento.

Las autoridades indicaron que los delincuentes habrían sustraído diferentes pertenencias personales antes de abandonar el lugar.

Tras la denuncia, fue asignado un equipo de la Seccional de Investigación Criminal para adelantar las labores correspondientes.

Paralelamente, como parte de la investigación, los investigadores comenzaron a recopilar material de las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el ingreso, identificar a las personas involucradas y determinar la ruta que habrían utilizado antes y después del robo.

Concejal víctima de robo a su vivienda ya había vivido otro episodio

El concejal aseguró que este no es el primer episodio de inseguridad que enfrenta de manera directa.

Según relató, el año pasado fue seguido por delincuentes después de salir del Centro Comercial Andino. De acuerdo con su versión, los sujetos se movilizaban en una motocicleta y lo siguieron hasta las inmediaciones de su residencia.

González afirmó que posteriormente fue interceptado, arrojado al suelo e intimidado con un arma de fuego durante el robo de un reloj.

Por esta razón, el cabildante manifestó que, aunque no pretende anticiparse a las conclusiones de las autoridades, considera que las circunstancias y sus antecedentes deben ser analizados dentro de la investigación.