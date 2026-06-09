Fuerte sismo de magnitud 5,3 se sintió en México: este fue la zona donde se dio

Un temblor de magnitud 5.3 se registró la noche de este sábado 5 de septiembre frente a la costa del estado de Chiapas, percibiéndose en diversas localidades del litoral sur de México, con especial cercanía a Puerto Madero y zonas aledañas del municipio de Tapachula.

El fenómeno sísmico ocurrió alrededor de las 20:56 horas (tiempo del centro de México), generando alerta entre la población local, aunque las autoridades de Protección Civil confirmaron que no se registraron pérdidas humanas ni daños materiales de consideración.

De acuerdo con los reportes técnicos de los organismos geológicos, el epicentro del movimiento telúrico se localizó mar adentro en el Océano Pacífico, aproximadamente a 108 kilómetros al suroeste de Puerto Madero. La sacudida presentó una profundidad clasificable como superficial, lo que facilitó que la onda sísmica fuera percibida en varios municipios costeros del Soconusco y zonas fronterizas con Guatemala.

Minutos más tarde, la actividad telúrica en la misma franja marítima continuó con eventos secundarios, entre ellos un sismo de magnitud 4.4 registrado hacia las 21:48 horas a 145 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Activación de protocolos y revisión de infraestructura

Tras el evento sísmico de las 20:56 horas, los cuerpos de emergencia y brigadas de Protección Civil estatal y municipal activaron de forma inmediata los protocolos de inspección preventiva. Elementos de seguridad realizaron recorridos por las áreas portuarias, el malecón de Puerto Madero y comunidades del municipio de Tapachula para evaluar la infraestructura estratégica, terminales marítimas, puentes y centros urbanos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las dependencias de servicios públicos informaron que las redes de energía, agua potable y comunicaciones continuaron operando de manera continua.

La región costera de Chiapas forma parte de una de las zonas de mayor complejidad geológica de México, debido a la constante interacción de subducción entre la placa tectónica de Cocos y la placa Norteamericana. Esta dinámica genera una liberación frecuente de energía que se manifiesta en sismos moderados de manera habitual.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales y boletines oficiales del Servicio Sismológico Nacional y de Protección Civil. Asimismo, recordaron la importancia de revisar periódicamente la infraestructura de los inmuebles, identificar las zonas de menor riesgo y mantener actualizada la mochila de emergencia con suministros básicos ante cualquier contingencia.