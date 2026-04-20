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Dos colombianos fueron heridos tras la balacera en una pirámide de Teotihuacán, México

Dentro de los heridos se identificó a un niño de 6 años y una mujer de 37 de nacionalidad colombiana.

Noticias RCN

AFP

abril 20 de 2026
07:55 p. m.
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Hay gran consternación ante la más reciente balacera que se presentó en una de las pirámides de Teotihuacán en donde una mujer canadiense falleció y seis personas resultaron heridas por el hecho. Según medios locales, decenas de turistas se lanzaron desde la altura para lograr evitar los impactos de bala que alcanzaron a dos colombianos.

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¿Qué ocurrió en Teotihuacán?

Este lunes 20 de abril se presentó una balacera por cuenta de un sujeto, quien llegó al lugar de los hechos con su rostro cubierto por una mascarilla y lo que resultó ser un arma entre sus manos. Ante el primer disparo, los turistas presentes en el lugar emprendieron la huida al llegar a lanzarse desde la altura de la zona arqueológica.

El resultado del ataque dejó a una mujer fallecida, de origen canadiense, y la muerte del presunto atacante, quien se quitó la vida luego de protagonizar el terrorífico hecho. El incidente se registró en la pirámide 'La Luna', la única del sitio que puede ser subida por los visitantes a través de unas empinadas escalinatas de piedra volcánica.

Según las investigaciones preliminares "pareciera una agresión directa", explicó Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México. Dentro de los hallazgos se encontró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

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¿Qué se sabe de los heridos?

Según Castañeda, cuatro personas resultaron lesionadas por arma de fuego. Dos de ellas son colombianas, una es rusa y otra canadiense.

Medios locales informaron que dentro de los heridos, de nacionalidad colombiana, se identificó a un pequeño de seis años y una mujer de treinta y siete, quienes habrían sufrido heridas por bala en sus extremidades bajas. Actualmente, ambos se encuentran recuperándose de las heridas en un hospital.

Las autoridades también añadieron que dos de los heridos recibieron impactos considerables por lo que fueron trasladados al hospital de Axapusco.

Por su parte, la secretaría de Seguridad acordonó la zona y las embajadas de Canadá e Inglaterra pusieron a disposición de sus ciudadanos los contactos de emergencia consular.

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