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Luto en la familia de James Rodríguez: así reaccionó su madre

Familia de James Rodríguez está de luto: su madre compartió emotivo mensaje.

Luto en la familia de James Rodríguez
Foto: IG Marjajua

Noticias RCN

abril 20 de 2026
07:11 p. m.
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La familia de James Rodríguez atraviesa un momento de tristeza por una pérdida personal. A través de redes sociales, su madre, María del Pilar Rubio, compartió un mensaje que rápidamente generó reacciones por el tono íntimo y emocional.

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La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, donde reúne a cientos de miles de seguidores, mostró una imagen de una de sus mascotas acompañada de un mensaje de despedida.

“El primero que agarraba puesto a las horas de comer. Te voy a extrañar, mi bola de pelos”, escribió la mamá de James Rodríguez dejando en evidencia el vínculo cercano que mantenía con el animal.

Familia de James Rodríguez de luto

La familia del mediocampista colombiano atraviesa un momento difícil tras la muerte de una de sus mascotas, un gato que hacía parte de su entorno cotidiano.

No es la primera vez que María del Pilar Rubio enfrenta una situación similar. A finales de 2024, también expresó públicamente el fallecimiento de “Coqui”, otro de los animales de la familia, a quien despidió con un mensaje cargado de gratitud y cariño.

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“Gracias por tanto amor, protección y lealtad. Buen viaje, mi ángel de cuatro patas, Coqui”, había mencionado la mamá de James Rodríguez.

¿Cómo reaccionó la madre de James Rodríguez ante la pérdida?

La reacción de la madre del jugador que actualmente milita en Minnesota United FC se dio de manera directa en sus redes sociales. Sus palabras reflejaron no solo tristeza, sino también el papel que las mascotas cumplen en la vida familiar.

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El mensaje de su madre dejó ver un momento de recogimiento personal que ha sido acompañado por miles de usuarios en plataformas digitales.

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