Paciente en Barranquilla requiere una cirugía de corazón con urgencia: la Nueva EPS no ha respondido

Para nadie es un secreto la crisis que atraviesa el sector salud desde hace años. Son miles los pacientes que no han recibido sus medicamentos, atender citas y, en los peores casos, han muerto por la imposibilidad de seguir sus tratamientos.

En Barranquilla, los familiares de un hombre le están pidiendo a la Nueva EPS (intervenida por el Gobierno) la autorización para una cirugía de corazón. Tiene que reemplazarse un implante, porque el actual está a pocos días de dejar de funcionar con normalidad.

El paciente necesita el implante con urgencia

Omar Alba Rocha, de 44 años, es el paciente que requiere este procedimiento con urgencia. Se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en un centro médico en el norte de Barranquilla a la espera de la autorización.

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El detonante fue que experimentó complicaciones con el marcapasos. Mientras recibe la cirugía, tiene un implante transitorio. Si bien ha funcionado, lo cierto es que necesita uno ventricular de larga duración.

“Muy angustiada por ver que no me resuelven nada. Están en espera, pero no hay respuestas. Pido que se haga presente y diga sí”, expresó la mamá del paciente, María Rocha. A pesar de las tutelas y demás mecanismos, la EPS no ha respondido.

La deuda de la Nueva EPS

La Nueva EPS, considerada la aseguradora de salud más grande del país por número de afiliados, es protagonista de una grave situación financiera, administrativa y operativa que ha impactado la atención médica de millones de usuarios.

La entidad acumula millonarias deudas con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos. Estas obligaciones pendientes han provocado retrasos en pagos, suspensión de servicios y dificultades para garantizar tratamientos oportunos. Diversas instituciones de salud han advertido que la cartera vencida pone en riesgo su funcionamiento.