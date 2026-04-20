Balacera en zona arqueológica de Teotihuacán, México, dejó dos personas muertas

Una balacera se presentó este 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, en la cima de la pirámide ‘La Luna’. El hecho dejó un total de seis heridos y dos víctimas fatales dentro de las que se encuentra el presunto responsable del ataque. Además, dos personas sufrieron lesiones a causa de la caída provocada por el pánico generado en el sitio.

¿Qué se sabe del ataque en México?

Según portavoces internacionales, un hombre mató a tiros a una canadiense y luego acabó con su vida este lunes en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México, visitada por cientos de miles de turistas anualmente.

La balacera, que además dejó seis heridos, ocurrió en uno de los sitios prehispánicos mexicanos más frecuentados a menos de dos meses antes de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá.

Según Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, lugar en el que se presentaron los hechos, en la zona resultados varias personas lesionadas por el arma de fuego. Dos de estas son colombianas, una es rusa y otra canadiense.

Así mismo, una persona se vio afectada por una fractura y otra por un esguince por caídas al suelo. Según los informes por parte de los servicios de salud pública, varias personas tuvieron que ser atendidas al presentar ataques de ansiedad.

Investigaciones preliminares han detallado que el ataque, al parecer, se habría tratado de una agresión directa. Las autoridades federales compartieron detalles de los hallazgos ya que descubrieron "un arma de fuego, un arma blanca (cuchillo) y cartuchos útiles" en el sitio, que permanece bajo resguardo de policías estatales y la Guardia Nacional, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad federal.

Reacciones a la balacera en México

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que en dichas plataformas han circulado distintos videos en donde se observa el instante en el que el presunto responsable llega al lugar de los hechos con su rostro parcialmente cubierto por una mascarilla y una aparente arma en sus manos.

Ante el fuerte sonido del primer disparo, todos los presentes decidieron lanzarle al suelo y alejarse del agresor, quien caminó por varios minutos sobre la cúspide de la pirámide antes de acabar con su vida.