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El polémico insulto del cantante venezolano Carlos Baute a Delcy Rodríguez: pidió disculpas

En un acto público de María Corina Machado en Madrid, el cantante venezolano Carlos Baute se unió al canto en el que llamaron ‘Mona’ a la presidenta interina.

El polémico insulto del cantante venezolano Carlos Baute a Delcy Rodríguez: pidió disculpas
Foto: AFP

AFP

abril 20 de 2026
02:57 p. m.
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Durante este fin de semana, en medio de un acto público encabezado por la líder opositora venezolana María Corina Machado, en Madrid, España, se desató una fuerte polémica por cantos ofensivos contra la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

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“¡Fuera la mona!”, se escuchó al unísono entre la multitud en la icónica Puerta del Sol, canto que se escuchó en la voz del cantante venezolano Carlos Baute.

Esta situación escaló y recibió una ola de críticas sobre todo contra el artista, quien se unió al rechazo colectivo del régimen en Venezuela.

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Así fue el insulto del cantante venezolano Carlos Baute contra Delcy Rodríguez

En la manifestación del sábado, Baute salió a cantar antes de que la líder de la oposición, María Corina Machado, subiese al escenario de la plaza madrileña de la Puerta del Sol ante miles de venezolanos.

En esos momentos, se escucharon gritos de "¡fuera la mona!", a los que se unió Baute, y que fueron condenados y tildados de racistas por la embajada venezolana en Madrid y políticos españoles.

"Llamar 'mona' a una mujer constituye un acto de deshumanización y una forma de violencia política basada en misoginia y racismo", denunció la embajada venezolana en un comunicado.

"Me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo", dijo Carlos Baute a través de un video en X en el que se disculpó por lo sucedido.

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Carlos Baute admitió que "no estuvo bien" insultar a Delcy Rodríguez

El cantante venezolano Carlos Baute publicó este lunes un mensaje admitiendo que "no estuvo bien llamar "mona" a la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez en una manifestación de la oposición en Madrid el sábado y aseguró que no es racista.

Este sábado me dejé llevar por la emoción de un momento muy fuerte... y también sé reconocer cuando algo no estuvo bien (…) Toda la vida le he cantado al amor, a la vida y a la unión. No soy racista.

"Reitero mis disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso", explicó el cantante.

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